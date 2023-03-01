不少人早上起晚了來不及準備像樣的吃食，拿起餅乾就啃，搭配一杯含糖飲料解渴。營養師警告，空腹的時候最好別這麼吃，容易導致血糖飆升、腸胃消化不順暢。

《今日印度》報導，對印度人而言，喝甜茶配餅乾、吃餅乾配甜茶，這是極其常見的飲食組合。不過，印度網紅營養師卡爾拉（Manpreet Kalra）指出，在空腹的情況下吃餅乾配含糖茶飲是有礙健康的飲食習慣，她認為，一日始於此是最糟的選擇。

卡爾拉解釋，空腹吃餅乾喝茶會導致身體變酸、增加腹部脂肪、妨礙身體吸收營養素、引發血糖飆升，腸道健康也會出狀況。餅乾與甜茶所含的精煉糖份，就是導致血糖上升的原因；餅乾通常以小麥麵粉製成，這個原料所含的飽和脂肪量可能會引起消化系統問題。她提供幾種替代方法供民眾參考，空腹攝食時能嘗試更健康的選項：

如果經常發生胃腸脹氣情形，卡爾拉建議早上起來以後可以先喝一杯香菜水，只要把一茶匙香菜籽粉末加入一杯水就成了。香菜所含的酵素可促進消化、預防腸胃脹氣。

卡爾拉表示，倘若苦於便祕，蘆薈汁可收改善之效。蘆薈汁是天然的通便劑，可以促進腸胃蠕動。在一杯水裡加入15毫升蘆薈汁，攪拌均勻後飲用。

要想抑制對於攝取糖份的渴望，卡爾拉建議，可以試試椰子水加肉桂粉，把一小撮肉桂粉加入椰子水即可，有助調節血糖濃度並改善瘦體素（leptin）敏感度。

茴香水也有助於促進消化，可以減少腸道發炎、緩解胃食道逆流（GERD）與消化問題。卡爾拉說，在一杯水裡加入一茶匙茴香籽粉末攪拌後飲用，非常簡便。