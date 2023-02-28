特斯拉27日股價上漲5.46％，每股報207.63美元，今年迄今大漲92.07％。特斯拉股價今年氣勢如虹，一甩去年崩跌頹勢。主因在於市場預期美國聯準會 （Fed）可能放緩升息腳步，促使更多投資人押注高風險成長股，加上特斯拉降價促銷拉抬買氣所致。

特斯拉股價接近翻倍成長，推升最大股東馬斯克財產淨值27日來到1,870億美元，超越阿諾特的1,850億美元身家。阿諾特財富大多來自於他在LVMH的控股權，但LVMH今年以來股價僅揚升約14％。