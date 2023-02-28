去年8月美國總統拜登簽署的《晶片法案》支出390億美元補助半導體業者投資美國晶片製造，加上半導體研發補助後總計有520億美元供企業申請。
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日宣布開放申請時再次強調：「半導體業補助計畫攸關國家安全，因此政府不會隨意為任何企業開空頭支票。」
商務部預計各家業者獲得的補助比例約占預期資本支出的5％至15％。即便將政府提供的貸款及貸款保證計算在內，單一業者獲得的補助總額占預期資本支出比重也不會超過35％。
美國商務部28日開始接受企業提交《晶片法案》補助申請意願書，接下來將分5階段進行審核。提出申請的半導體業者不僅要遵守眾多限制，獲得1.5億美元以上補助者還必須和政府分潤。
去年8月美國總統拜登簽署的《晶片法案》支出390億美元補助半導體業者投資美國晶片製造，加上半導體研發補助後總計有520億美元供企業申請。
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日宣布開放申請時再次強調：「半導體業補助計畫攸關國家安全，因此政府不會隨意為任何企業開空頭支票。」
商務部預計各家業者獲得的補助比例約占預期資本支出的5％至15％。即便將政府提供的貸款及貸款保證計算在內，單一業者獲得的補助總額占預期資本支出比重也不會超過35％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。