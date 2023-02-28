去年8月美國總統拜登簽署的《晶片法案》支出390億美元補助半導體業者投資美國晶片製造，加上半導體研發補助後總計有520億美元供企業申請。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日宣布開放申請時再次強調：「半導體業補助計畫攸關國家安全，因此政府不會隨意為任何企業開空頭支票。」

商務部預計各家業者獲得的補助比例約占預期資本支出的5％至15％。即便將政府提供的貸款及貸款保證計算在內，單一業者獲得的補助總額占預期資本支出比重也不會超過35％。