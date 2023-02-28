女人懷孕需要多補充營養，但一名準媽媽卻很苦惱，自從婆婆得知肚子懷的是女生後，砸錢購買珍珠粉，不斷交代她定時吃，希望孫女出生後皮膚是白白嫩嫩的，讓她壓力倍增。不少人則分享案例指出，胎兒膚色本就是天生。

一名準媽媽在臉書粉專「靠北婆婆2.0」發文，由於自己跟婆家一家人都是「黑肉底」，婆婆在得知第一胎是女生之後，開始買野生珍珠粉給她吃，一罐價格就要18萬，一定要每天吃一勺，吃完了會再買，確保「孫女一定要白白嫩嫩的」，讓原PO直呼壓力很大。

貼文也引起網友熱議，許多人直呼吃什麼都無效，「皮膚顏色由基因決定…無法勉強的啊」、「基因決定膚色不是嗎？如果吃珍珠粉會變白，那世界上就沒有黑人了」、「我朋友懷孕狂吃，她女兒還是黑肉底」、「別說什麼一白遮三醜，黑皮膚也很好看」。

也有人感嘆媳婦難為，「這種心意真的很容易變成媳婦的壓力，吃也不是不吃也不是，又怕生出來的不符合期待」、「婆婆的這種好⋯不是一般人能夠承受的」、「我懷孕時婆婆從來沒關心過任何事，更不用說買東西給我，所以我還是蠻羨慕妳的」、「就吃吧，我懷孕珍珠粉還是自己買的」。