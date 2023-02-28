111學年度UVL大專排球聯賽公開男、女子組一級複賽，28日賽程中，本季尋女一級3連霸的北市大女排爆冷遭逆轉吞首敗，男一級衛冕軍中原大學男排隊則在「雙箭頭」李尼西米17分、曾祥銘16分帶動下，直落三打敗上屆亞軍國北教大，和台灣師大同以7勝領先。

被視為奪冠大熱門的上屆男子組冠、亞軍中原大學、國北教大狹路相逢，雖然比數是中原大學25比21、25比23、25比21取勝國北教大，但過程中兩隊你來我往戰況激烈，分數並未拉開，其中第2局兩隊比分最多只差3分，中原大學執行教練陳克舟指出，遇到上屆冠軍戰對手，球員有點緊張、放不開，另一方面國北教大本來就是很強的對手，兩隊今年在企業排球聯賽，也數度打滿5局才分出勝負。

男子組上屆季軍台灣師大以3比0打敗嘉藥大學，台師大和中原大學在男子組雙雙取得7連勝，另外彰化師大直落三勝台灣體大，和國北教大同為5勝2負，陽明交大和台灣體大同為4勝3負。

女子組則出現冷門，過去兩屆女子組冠軍北市大25比18、25比19連下兩城後，原本以為會是場直落三的比賽，結果上季季軍高雄師大演出大逆轉，後3局北市大以19比25、18比25、7比15遭逆襲，2比3吞下本季首敗。

女子組上屆亞軍台灣師大則是直落三輕取陽明交大，目前7戰全勝獨走，北市大和高雄師大同為6勝1負，台北商大5勝2負。