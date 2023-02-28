鍾興民十分享受現場的音樂氛圍。（果核音樂提供）

「台灣鼓王」黃瑞豐受邀首度與「創作大師」鍾興民合作，日前重磅堆出「Trinity 黃瑞豐 x Yannick Barman x 鍾興民微醺音樂夜」，一連三天打造了四場頂級音樂饗宴，結合音樂、視覺光影及魔術的科技互動，甚至踢踏舞， 帶來前所未有的感官震撼。

現場吸引到導演吳念真、歌手彭佳慧、黃大煒等諸多音樂人與藝文界名人到場共襄盛舉。演出現場利用燈光影像與科技呈現音樂中的遼闊山海，結合踢踏舞者和魔術師打造輕鬆詼諧的節奏；當黃瑞豐的演出越趨高潮時，他神乎其技的鼓藝，居然意外讓觀眾桌上的香檳打開，瓶塞飛到半天高，細緻的香檳泡沫與香氣噴出，讓全場觀眾更是驚呼不斷，黃大師的鼓技彷彿魔術師打開香檳，也有現場觀眾說：「鼓棒變身透明人，敲開香檳了！」

吳念真導演滿懷感動對鍾興民說：「看了真的很感動，看到大家的努力！」黃大煒則對黃瑞豐說：「Amazing oh my god！」金曲歌后彭佳慧（Julia）偕妹妹彭佳霓一同觀賞演出，Julia說：「跟著兩位前輩的演奏，如同進入華語音樂史詩中！」並提醒自己，「從屏東來到台北做音樂的初衷。」