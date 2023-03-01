美國總統拜登尚未正式表態參與連任選舉，但第一夫人吉兒受訪時透露，拜登計劃角逐連任，她也全力支持拜登的決定。80歲的拜登是美國最高齡的總統，他多次表示有意競選連任，並淡化外界對他的年齡的疑慮，現在就只差正式宣布。