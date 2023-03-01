歐盟反壟斷主管機關縮小對蘋果的訴訟範圍，28日指稱蘋果應用程式商店App Store禁止開發商告知使用者其他購買選項的規定，有違市場公平競爭，違反歐盟規定。歐盟的訴訟先前針對蘋果要求開發商使用蘋果應用程式支付系統的規定。