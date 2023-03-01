大陸石油需求回溫抵消美國可能進一步升息，打擊經濟成長的憂慮，激勵國際油價28日躥揚。美國西德州4月期油勁揚2.3％，報每桶77.41美元；布蘭特4月期油大漲1.7％，報每桶83.84美元。

不過兩項油品月線預料收黑，2月迄今西德州與布蘭特油價分別挫低3.8％與2.2％，西德州原油正朝著月線連四黑的方向前進。

根據路透社訪查五名專家意見顯示，國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）可能將阿拉伯輕質原油（Arab Light）官方售價（OSP），較阿曼／杜拜原油均價調漲0.4美元，至每桶2.4美元。

沙國3月意外調漲阿拉伯輕質原油的亞洲售價，寫下六個月來首見。若是4月再次漲價，連續兩個月調價將證明對需求成長深具信心。

中東最大石油買家大陸過去兩個月來積極採購原油，國營煉油公司中國石化（Sinopec）2月從現貨市場至少掃進17船的阿聯大公國（UAE）Upper Zakum原油，並向其他多個中東國家買進數船原油。

此外，受訪者亦預期沙國4月將調漲阿拉伯中質（Arab Medium）和重質原油（Arab Heavy）售價，漲幅分別為每桶0.8美元和1美元。

路透社在新加坡的受訪者指出，市場押注大陸需求回溫，將為中質和重質原油價格帶來支撐。 據悉中國石油天然氣集團（PetroChina）準備啟用位在廣東、日產能40萬桶的煉油廠。

摩根士丹利分析師在寫給客戶的報告中指出，大陸經濟復甦將推升大宗商品需求，其中石油受益最大。摩根士丹利維持今年布蘭特原油均價每桶90美元的預測不變。