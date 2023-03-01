Apartment List表示，美國1月公寓新租約租金中位數不僅較去年8月底減少3.5％，並創下過去5年首度租金在連續6個月期間每月租金都走跌的紀錄。

在這段期間，西雅圖公寓租金下滑8％、波士頓與拉斯維加斯租金則減少6％。數據顯示，西雅圖1月租金中位數現降至1,706美元、波士頓都會區也跌到1,879美元。

另外其他住房數據公司的另外4項市場指標也凸顯了1月公寓新租約租金與上月相比不是下滑就是持平，延續去年夏末起連續每月租金都走跌的趨勢。

這也反映隨著美國房價大跌、公寓租金也已跟進下跌。美國租房市場曾在2020年底新冠疫苗推出後的幾個月大為火熱，當時尋求公寓人數激增，曾推升租金在兩年內瘋漲25％。

如今近來租金走跌，似乎意味許多房客支付房租的能力已到極限，在同時企業裁員消息不斷，還對這些租戶帶來新的擔憂。還有一些與家人或朋友同住的潛在租房者，則因租金大幅超出預算，讓他們對租房市場依然望而卻步。

CoStar集團指出，儘管租金在某些季節出現停滯是常見的現象，不過目前租房市場面臨最大威脅，還是今年將迎來1986年來最大供應交付量。營建商先前看好租房市場獲利潛力爭相蓋屋，導致今年有近50萬新公寓將投入該市場。

然而該供應量可能已對租房市場造成影響。據物業管理軟體公司RealPage表示，美國1月續租公寓租戶比重跌至52％，創2018年同期最低紀錄。數據指出，有些房客已在其他地方找到更好交易。

RealPage經濟學家帕森斯（Jay Parsons）認為，鑒於續租房客有了更多選擇，房東為留住他們，可能將開始調降續約租金。