德國10年期公債殖利率盤中上揚7個基點到2.662％，創下2011年7月最高紀錄；至於對利率政策更為敏感的2年期公債殖利率也揚升0.08個基點到3.15％，為2008年金融海嘯以來最高水位。此外法國與西班牙10年期公債殖利率也雙雙走升到數年高點。

法國統計局周二（28日）發布2月消費者物價指數（CPI），採用歐盟統一計算基礎後，其年增率升高到7.2％，寫下1999年歐元上路以來最高，原本外界預期法國通膨將持平在1月的7％不變。法國CPI再度反彈，主要是食品與服務通膨加速所致。

在此同時西班牙2月CPI也從1月的5.9％意外升至6.1％，大幅超出市場預測的5.5％。

法西通膨意外出現升溫，顯示歐元區通膨恐比預期更加頑固。歐元區將在周四（3月2日）公布2月CPI，經濟學家先前預測將從1月8.6％降至8.1％。

德國商業銀行首席經濟學家奎默（Jorg Kramer）認為，法西最新發布CPI，凸顯歐元區2月通膨已浮現明顯的上行風險。 歐洲央行先前曾表示，3月決策會議將調高存款利率兩碼到3％，但之後針對未來利率走向，部分官員與經濟學家則建議央行應該採取謹慎態度，靜待利率決策發揮效果與經濟如何因應。

但隨著法西通膨再度升溫，市場風向已經出現轉變。Pantheon Macroeconomics資深歐洲經濟學家狄波諾（Melanie Debono）認為，如果未來數月通膨壓力依然不見緩解，並不排除該央行在5月繼續升息兩碼的可能性。

市場目前也押注歐洲央行到年底前可能再度升息6碼，使得利率頂點將攀高到4％。