熊仔日前與線上課程平台PressPlay Next Master正式推出「從初心者到PRO｜熊仔的嘻哈音樂創作課」，在開賣首日就突破100萬銷售，三天內突破千人加入，課程廣受歡迎。

對此，熊仔相當開心表示超乎原本預期，「本來還是有一點小緊張，不知道大家對這個課程的需求高不高，這個成果比我想像得還好。」接下來他期許能夠再繼續往2000人邁進，不過最終目標則是希望可以成功達標3500人。

他希望屆時就會舉辦實體座談會，能夠和學員有更近距離、更直接的互動交流。而熊仔為了推廣這次的課程，特地寫了一首主題曲〈流水帳〉，在發行之後獲得粉絲一片讚賞，MV甚至衝上YouTube音樂發燒影片第二名，表現相當亮眼。熊仔不僅在〈流水帳〉歌詞大玩「wordplay」，MV中的帥氣造型同樣也迷倒不少人，讓粉絲不禁讚嘆留言：「熊仔這次帥出新高度，文字也玩出新高度。」