世界上沒有幾個人，有機會像比爾蓋茲（Bill Gates）這麼近距離地觀察科技的改變。

一九七五年，蓋茲共同創辦了微軟（Microsoft）。二○二○年，他離開了公司的董事會。現在，他還是會把十分之一的時間花在公司的總部，跟各個產品團隊見面。

日前在接受富比士雜誌（Forbes）獨家專訪時，他指出，在那些見面對話中，大家常常會聊到的主題是人工智能，像是，人工智能可以如何改變人類工作的方式，以及微軟的產品能夠在其中扮演什麼角色。「人工智能會是二○二三年最熱門的議題。」他強調。

目前炙手可熱的Chat-GPT聊天機器人，是由美國人工智能新創公司OpenAI在去年底推出。微軟與該公司達成長達數年，以及數十億美元規模的合作。

事實上，早在二○一八年，蓋茲就已經評論過OpenAI的產品。去年夏天，他跟公司共同創辦人，也是目前總裁布羅克曼（Greg Brockman）會面，進一步交換意見。

蓋茲認為，人工智能在最近一年的進展，讓他感到興奮。他覺得，在數位科技的發展史上，人工智能是跟個人電腦、圖形使用者介面，或者網路一樣，具有類似重要性的里程碑地位。

目前ChatGPT雖然還不完美，但會變得越來越好。從現在的進展來看，五年或十年之後，就有可能可以進行科學上的創新工作。大家會持續熱烈辯論，各種跟人工智能相關的問題。

舉例而言，短期來說，有生產力的議題。人工智能會讓事物更加具有生產力，此事會影響到一般人的工作。

長期來說，有控制的議題。萬一控制人工智能的人，讓它走向錯誤的地方，怎麼辦？又或者，萬一哪一天人類無法控制人工智能了，怎麼辦？

人工智能將帶領人類何去何從，這個重要的科技趨勢話題，值得更多的關注。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘439期》)