辦人豐田喜一郎的長子，一九五二年加入公司。最讓人印象深刻的功績就在於，他帶領豐田打開北美市場，成為全球首屈一指的汽車製造商。

回顧過去，豐田章一郎運用了哪些策略，讓豐田邁向全球化？

1.善用聯盟。紐約時報（New York Times）指出，一九八二年，豐田章一郎剛接管豐田汽車時，美國與日本正面臨一段緊張的貿易關係，原因在於，日本汽車產業蓬勃發展，讓美國逐漸感到威脅。然而，豐田章一郎並沒有因而放棄打入美國市場，而是開始尋求盟友。

一九八四年，在他的帶領下，豐田與通用汽車（ＧＭ）展開策略合作，希望能藉此提升在美國的銷量。一九八八年，豐田汽車在美國的肯塔基州設立了第一間工廠，為公司未來的全球化打下基礎。

2.推出豪華車款凌志。如果說與通用汽車合作，幫助豐田打開了在美國的市場，那麼推出豪華車款凌志（Lexus），就是幫助豐田在美國衝高人氣的關鍵。

儘管在一九八○年代初期，大部分人都將豐田汽車視為「經濟型車款」的供應商，豐田章一郎卻不因此劃地自限。自一九八三年起，他便帶領著團隊持續嘗試與研發豪華車款，力求做到在性能、質量、精緻度，甚至燃油效率等關鍵領域，都打敗當時的頂級豪華車款。

一九八九年，豐田汽車正式推出了豪華車品牌凌志，第一代車款1990 LS 400，不但性能比當時同等級的德國豪華轎車ＢＭＷ與賓士（Mercedes-Benz）更優秀，價格更是比兩家公司的車款便宜了將近四○％，這使得凌志大獲美國民眾喜愛。

富比士雜誌（Forbes）指出，在凌志開始銷售的第一年，就吸引了六萬三千五百位美國民眾購買，接下來的三十年，凌志在美國的年銷售額超過所有其他高級車，包括其日本競爭對手和德國品牌。

3.對汽車產業的熱情。相比父親豐田喜一郎強硬的管理風格，豐田章一郎顯得更為低調。他謙虛地稱自己是一名「工程師」，對汽車充滿熱情。在卸下任期，成為名譽董事長之後，他仍然不減對汽車的熱愛，直到晚年都還在協助公司試駕新款豐田車型。

每當他前往現場視察車輛的開發和生產時，也不忘鼓勵年輕的豐田汽車員工，將豐田汽車的精神延續下去。

豐田汽車成功邁向國際化，發展出高階品牌，在全球市場擁有今日的成績，豐田章一郎功不可沒。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘439期》)