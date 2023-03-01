當公司有一個產品想法出現時，如何判斷它真的是一個商機，還是只是一個好點子？

創業家莫娜（Athalia Monae）在創業家雜誌（Entrepreneur）指出，好點子是沒有經過證實的概念，而商機則是已經被證實具有價值的概念。

一個好點子不見得會是一個好商機。根據研究機構ＩＧＩ全球（IGI Global）的統計數據，平均來說，只有六％的點子，最後真正有賺到錢。

所謂的好點子，必須是針對現有產品進行改良，或者是市場上前所未見的全新產品。而要將點子轉化為商機，並不是一件簡單的任務，公司需要投入許多時間、耐心、資源等，是紮紮實實的辛苦工作。公司必須要能說服目標顧客群，這個產品會帶給他們很棒的價值。

莫娜建議，可以透過以下四個面向，區別「商機」跟「好點子」：

■這個想法能夠真正解決任何問題嗎？她以自己公司的美髮用具收納盒為例，該產品是出於公司確定有此需求，而創造出來的，並不是她坐著憑空想像：「有沒有什麼可以賺錢的點子？」也就是說，產品必須提供某種價值、解決某個問題，或是滿足某個需求。

■目前市面上是否缺乏這個產品？如果這個構想要解決的問題，有許多人會遇到，而且目前市面上還找不到類似的產品，可能就是商機。在她的例子裡，她做了三次市場調查，給參與者產品樣本，並且親自聆聽他們的建議。

■會有人願意付錢買這個產品嗎？「沒有顧客就沒有商機。」消費者「真的」會想付錢購買這個產品嗎？除此之外，公司也要知道，「有多少」消費者會真的願意掏錢出來買這個產品。

■跟競爭者相比，這個產品有不同之處嗎？看看對手所提供的產品是什麼樣子，確定公司的產品具有獨特性，而且比對手的產品提供更多的價值。

這部分的基本功如果做得好，會給公司帶來信心。對於要開始推出的產品，團隊成員也會感到興奮，希望能跟更多潛在顧客分享。

從這四個面向來看，公司最近想要推出的產品或服務，是「好點子」，還是「商機」呢？

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘439期》)