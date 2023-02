我們活在科技奇蹟的時代。現今,機器不僅能下圍棋打敗人類,還能寫出流行歌曲、憑自身意志駕駛車子。無人商店讓顧客能在選購產品後,不須經過結帳櫃台即可離開。顯然,若把小型晶片植入人腦中,機械便能開始學習如何讀懂人的心思了。這麼一個矽谷理想國信誓旦旦表示要淨化受毒害的地球,把大家送上火星,實現永生,並使人類脫離庸碌生活抵達超凡境界。這個世界物資豐厚且充滿智慧解決方案,便利程度可謂與奢華程度彼此相襯。

然而,這世界的根基卻疑點重重,看似有著突飛猛進而銳不可擋的科學進展,但其實只不過是某些科技大亨的夢想罷了。反烏托邦的醜惡戳破了模控(cybernetics)1 的和諧假象;光鮮亮麗的表層底下是壓迫、監控和原子化(細部分工)的現實。每個影響全球的事件,諸如金融危機或傳染病疫情,都讓我們更快速步入這個世界所擁戴的「零接觸未來」—鼓勵大家多待在家裡避免與他人往來,而住家不再只是個人的居處,同時也兼作辦公室、購物中心、健身房、醫療診斷室以及娛樂場所。2 物聯網(IoT)滲入我們的睡眠、會議和心律,並將這些現象的數據回報,其後再以優化的服務回饋到我們的生活,且這一切都是由某個平台來提供。出了家門後,「智慧城市」的監控又高了一層。街上的一無所有者在討生活時,生物識別及臉部辨識技術會監管他們的風險評估檔案。一連串的演算法圍繞著所有團體、空間和機構,形成一張張的機械感知網,密布到各種形態的運算智能宛如隱形一般。透過這種不易察覺的感應器、追蹤器和攝像鏡頭共同組成的多重設置,資本能夠取得新的編碼及認知用性質資訊。從測量學到生物識別技術,從顯微科學到宇宙學,生活受資訊交換的控制程度更甚以往。數據經轉換後輸入各種奇異的機器裝置:自駕車取代計程車和貨車司機,演算法替代主管職權,還能以勝過任何醫師的高精確度診斷癌症。

不過,這個自動化夢想世界的幻想程度居多,而非現實。搜尋引擎、應用程式及智慧裝置背後都有著工作者,這些人通常是在全球體系中被排擠到邊緣的族群,因為別無選擇而被迫要清理資料及管控演算法,領到的錢卻寥寥無幾。臉書和推特的動態貼文系統看似能精準地自動清除暴力內容,但哪些內容算是色情或仇恨言論,並非交由演算法判斷。臉部辨識鏡頭似乎能自動偵測到人群中的一張臉孔,而自駕車不需人為操控就能開動;但實際上,看似神奇的機器學習(machine learning)成果,所靠的是標注資料的苦差事。矽谷帶起的貨物崇拜(cargo cult)3 現象背後,是過濾仇恨言論、注釋影像以及教導演算法如何偵測出貓的艱辛勞力。

1 譯注:模控為研究通訊與控制的科學,著重動物體內控制和聯絡系統與機械和製程的自動控制系統間的相似性。

2 Naomi Klein, ‘How Big Tech Plans to Profit from the Pandemic’,The Guardian, 13 May 2020.

3 譯注:指把外來的先進科技物品當成神祇般崇拜。

(本文摘自《為演算法服務的免洗人力:平台資本主義時代的勞動與剝削》/商周出版)

【內容簡介】

演算法需要有人教導,才會變得聰明。

正如亞馬遜首席執行長貝佐斯所言,人工智慧,其實是「人工的人工智慧」。

在自駕車、語音助理與自動翻譯的高科技外表下,隱藏著注記資料、調校結果的人力,他們使得演算法的產出能夠符合使用者的需求。

人機混合的新工作模式,催生了人力群包平台,它們將專職工作拆解為微工作,回歸十九世紀的論件計酬,讓微工作者承擔所有風險:在完成三十分鐘的案件、賺不到一美元後,又得花上更多時間找下一件案子。

本書細探亞馬遜、Google等公司推出的群包平台,闡釋它們如何透過國際化來確保人力的過量供給,藉以拉低工資,並透過各種機制規避傳統的勞資關係,剝奪微工作者的權益,包括以購物禮券與遊戲點數取代報酬、動輒對微工作者停權以及專斷的評分制度。

最後,本書也討論了其他非正式部門的勞工抗爭,以及新冠疫情下的福利訴求,如何可以成為微工作者抵抗平台資本主義剝削的方式。

【作者簡介】

菲爾・瓊斯(Phil Jones)

《衛報》和《開放民主》(OpenDemocracy)專欄作者,目前於英國薩塞克斯大學(University of Sussex)擔任博士研究員、非營利研究組織Autonomy Digital hub團隊成員。

【譯者簡介】

陳依萍

畢業於台灣大學外文系和師範大學譯研所,現任自由譯者;秉持「堅知、達譯」的精神:堅實探究知識,致力傳達文句情理;為達成跨文化溝通的使命悉心認識世界;譯作另有《女人,你該好好愛自己》、《電玩遊戲設計與腳本創作法》等;聯絡方式:[email protected]。