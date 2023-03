本書主張,這些低薪且損害心神的任務,是讓數位生活得以成形的主要因素,而非演算法。貝佐斯(Jeff Bezos)在亞馬遜的 MTurk 平台4 正式上線時告訴全世界:「大家可以把這想成是微工作(microwork)。以一美分的價碼,你可以請人告訴你一張照片裡面有沒有人。」在這種性質的網站中,MTurk不僅是首創,且知名度至今仍居第一。5 這些群包網站用標籤注記影像中出現的人物來訓練人工智慧,這類任務多半只花個一分鐘。就算作業時間拉得較長,通常頂多就一小時。微工作網站讓業主能把大型案件拆分成極短的工作。業主把這些人類智慧任務(Human Intelligence Task,HIT)發布到網站上,於是就會出現在數千名接案者(又稱「託客」﹝Turker﹞)的螢幕上。託客要迅速搶案,而且是論件計酬。每次成功發案後,平台會抽取百分之二十的費用。工作是在遠端完成,而且接案者只會在線上平台顯示虛擬頭像,並不會相互碰面。

MTurk 所開啟的二十一世紀新工作型態對資本很有利,卻讓勞工大受打擊。現在,其他競爭公司如 Appen、Scale 和Clickworker 也仿造同樣模式,提供方便好用的已清理資料和廉價勞力給業主,無論是學術機構,或是資本的現代大代理人,如臉書和 Google。這些網站扮演著以勞動套利的中盤商角色,鎖定戴維斯(Mike Da v i s)所稱的「過剩人力(surplus humanity,全球人口中,被視為不在經濟體系主體之內的群體),以見縫插針滿足大科技公司的需求。6 接案者只在執行任務期間維持承攬關係,因此在就業和無業的狀態之間跳動,且可能在一日之內為不同公司工作。工作波動幅度大,而這些網站以彈性為由,擺出具備前瞻思想的善心守衛者姿態,推行專為新世代工作者設計的新型勞動契約,指稱他們渴望「獨立」更勝於安穩保障及合理報酬。不過這樣的安排之下,受惠方只有發包業主,像是推特、臉書和 Google 等大型科技公司,因為它們能夠規避較典型的聘僱所需負擔的責任。在這些網站工作的人,不再歸類為「勞工」,而是「自由工作者」、「獨立承攬人員」,甚至還有「玩家」(player)的離譜之稱。他們放棄了權益、法規保障以及最後一丁點議價的籌碼。7

平台資本的殘酷性質,將本來就已經慘不忍睹的全球勞動景觀,改造為充斥著雜務與臨時工的就業荒土。不過,很多關於微工作的文獻都表示,這些資料處理工作是前所未見的新現象。自信滿滿的「人力雲」、「人即勞務」(Human-as-a-Service,以人作為一種勞務形式,簡稱 HaaS)和「即時人力」等講法,顯現出從過去沉悶的世界,縱身一躍進入了「人機混和式」的大好未來。8 貝佐斯所謂的「人工的人工智慧/工人智慧」(artificial artificial intelligence),表示人與演算法之間的高科技關係,將在「新經濟」中帶來爆炸性成長。9 因此,為了幫助南半球經濟體免於緩慢步入非正式工作、負債以及貧民窟擴大的末日浩劫,世界銀行(World Bank)等機構在提出一長串措施時,便將微工作視為其中最新的救世辦法。10 本書要旨即在讓讀者知道,微工作非但不是南半球的浴火鳳凰,還是致使地球工作陷入進一步危機的推手。微工作由以下各個過程加總而來:成長遲滯、無產階級化,以及勞動力需求降低,這些全都使印度、委內瑞拉和肯亞等國的非正式部門大幅膨脹。如同我們將在第一章看到,這些網站的人數增加,並非資本主義成功的體現,而是反映出越來越多人在正式勞動市場找不到工作的悲慘紀實。其中許多人住在監獄、難民營和貧民窟中,他們完全無業或是低度就業(underemployment)。11 這就是過剩人力的悲歌。

