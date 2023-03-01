歐洲擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，在盟友協助下，取得大量液化天然氣，並希望到2030年太陽能成為其主要電力來源，不過根據外媒報導，歐洲該如何擺脫對中國太陽能板的依賴，是接下來面臨的另一個能源考驗。

根據華爾街日報報導，目前中國企業掌控著全球80%以上的太陽能供應鏈，其在太陽能電池板及組件生產領域占主導地位，分析師和官員示警，在歐洲建設可行的太陽能電池板產業並非易事，尤其中國生產商背後有中國政府的補貼，能透過降價來打壓新的競爭對手。

報導指出，對於歐盟來說，如何打破對中國太陽能板的依賴，已經成為當務之急，以義大利為例，

國家電力公司在西西裡島的一個大型太陽能電池板工廠，可望成為歐洲最大的太陽能電池板工廠，但該電力公司和其他歐洲太陽能廠商電池板的組裝，目前仍高度依賴中國製造的矽片和其他零組件。

統計數據顯示，去年前10個月，歐盟從中國進口價值高達175億歐元的太陽能組件和設備，占其太陽能相關總進口額的95%。此外，中國正考慮限制用於製造矽錠和晶圓的設備出口，這兩項材料是製造太陽能電池的核心材料，而這一措施，將導致西方國家更難讓太陽能產業脫離對中國供應商的依賴。

歐盟希望到2030年，能實現能源產量中可再生能源占比達45%，而現在該比例為17%。據悉歐盟正在考慮提供更多補貼，以鼓勵新建太陽能電池板工廠和擴建現有工廠，該行業投資者也希望歐盟放寬對企業的政府援助規定，讓大量資金流向太陽能製造商。