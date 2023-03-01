When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

美媒披露，社群媒體推特上周末再度裁員至少200人，相當於1/10人力，這是全球首富馬斯克（Elon Musk）去年10月接手以來第八波裁員行動，就連對馬斯克忠心耿耿的女主管也難逃被炒掉的命運，但她社交媒體上回應稱「不後悔」。事實上，去年11月這位女主管上傳一張「熬夜加班睡地板」照片，暗喻自己努力打拚工作，卻被其他同事酸爆，根本是在「拍馬屁」。

紐約時報報導，推特25日通知至少200名員工遭到裁員，約占目前員工人數的1成。在推特未易主前，該公司約有7500名員工，銳減到現在約2000人。

這波裁員對象包括產品經理、資訊工程師等，而最受外界矚目的是產品管理總監克勞福（Esther Crawford），去年11月，她曾上傳一張熬夜加班睡在辦公室地板上的照片，當時還被新老闆馬斯克大讚努力工作的最佳榜樣，但克勞福這張照片卻被推特其他員工批評，根本是在「拍馬屁」。

去年11月推特展開第一輪裁員後，克勞福當時還告訴員工，大規模裁員是公司生存下去的「必要條件」，而她的這番話讓部分員工覺得相當反感。

克勞福雖躲過推特接二連三裁員，但這把火最終燒到她身上。對於自己也成為推特生存的「犧牲品」之一，克勞福在社交媒體上回應稱「不後悔」，即使此刻身邊的人嘲諷她先前的努力白費了，但她為自己團隊克服這麼多雜音而深感自豪。

據克勞福的LinkdeIn頁面，她在推特工作了兩年多，參與了Twitter Blue和Spaces等項目。