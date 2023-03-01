現代資本主義，窮人有辦法靠投資翻身嗎？話題近日在PTT論壇引起網友們熱烈討論，有網友直言，就是因為在資本主義社會，窮人才有可能翻身。不過他也提到，社會貧富差距的確是問題，但期待既得利益者來救你，躺著就能翻身還是省省吧？一句話酸爆躺平族，引起網友共鳴，直說相當中肯。

該名網友先是提到，「如果看人類的發展歷史，從奴隸社會到封建社會，哪一個時期窮人有機會翻身？甚至連農民起義成功的例子都很少。」

反觀資本主義社會，原Po提到，隨便阿貓阿狗都能當股東，在超商工作或是送外賣的人，只要掌握到技巧就能靠投資翻身，「一堆人只會靠北什麼M型社會，但把你們丟到16世紀的法國，你們連靠北的力氣都沒有，哪有可能還拿著iPhone在股版靠北？」

原Po強調，人不要永遠只看自己沒有的，看看自己所擁有的，「社會貧富差距的確是問題，但你期待既得利益者來救你，躺著就能翻身還是省省吧？」

文章引起熱烈回應，不少人直說中肯，「中肯阿，而且真的有認識的翻身」、「雖然很殘忍，但現實就是這樣」、「中肯，努力賺錢用心投資吧」、「確實，沒有資本市場一般人根本沒機會參股高獲利的行業」、「其實投對胎還是最重要啦，努力的成本跟時間差很多」、「很難不去看自己沒有的啦，這是人性。」