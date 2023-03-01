2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前台北市議員羅智強28日就表示，「在國民黨內想要選舉的人，大部分都會比較支持侯友宜，原因很簡單，就是侯友宜有安全感，大家覺得比較穩」，引發討論。

台灣民意基金會27日在臉書發文指出，他們提出「今年是總統大選年，國民黨內目前有意參選的人不少，包括朱立倫、侯友宜和郭台銘。這三個人當中，您比較支持誰？」的問題，得到的結果是侯友宜拿下33.6%、郭台銘22.2%、朱立倫則有9..4%的支持度，另有11.8的民眾是「尚未決定」、18.2的人是「沒意見」、4.9%的受訪者是「不知道、拒答」。

而羅智強28日在中天節目《頭條開講》中表示，因為他在拼大安區立委選舉，因此一定會拜訪很多人，而羅智強也提及，「我一定會問大家『怎麼看總統大選？』，我必須坦白講，在國民黨內想要選舉的人，大部分都會比較支持侯友宜，原因很簡單，就是侯友宜有安全感，大家覺得比較穩」。

羅智強也說，「侯友宜其實在新北市長的選戰，他也度過了一個很重要的檢驗，民進黨幫他解套『落跑』的問題，新北市民115萬票都投給他，每個民眾都知道侯友宜選上之後可能去當總統，換言之民進黨也發現『落跑牌』對侯友宜其實已經失效了」，羅智強最後也說，「而侯友宜的選戰策略四個字就是『不動如山』，這民調也維持在某個高檔，侯友宜這張確實是張蠻強的牌」。