交通部長王國材日前指出，北北基桃1200月票目前規劃從7月開始實施，該政策一出爐，綠營政治人物紛紛跳出來表功，立委鄭運鵬更是在臉書發文強調，這是9合一大選前，他跟其它縣市首長候選人一起提出來的政見；然而經桃園市議員凌濤調查，發現該政策最早的發想人是現任桃園市長張善政，且當初張還因此政策遭到鄭運鵬發言人嘲諷。對此，入口網站《Yahoo》近日也對該政策發起投票。

凌濤在臉書指出，張善政早在2022年10月1日就在臉書提出「桃北北1280月票」，10月7日張善政北上立院，召開公聽會討論1280政見，然而在同一天，鄭運鵬發言人說「張善政是為了救人氣」、「應該留在桃園講政策比較容易被聽到」。直到2022年11月8日，民進黨雙北、基隆、桃園的候選人才召開記者會宣布1200月票政見。他強調，如果民進黨真心想做事，鄭運鵬、鄭文燦過去8年為何都沒有提出？

另截至28日晚間12點止，針對「政院拍板補貼跨縣市交通月票，你會想買嗎？」已有超過5100人參與。在「交通部擬花約221億元補助地方推動公共運輸票證，你贊成嗎？」題目上，有64.7%的參與者「非常贊成」、11.4%的網友「還算贊成」、5.3%的人「不太贊成」、「完全不贊成」的民眾則有14.8% ，剩下3.8%的投票者是「不知道／沒意見」。

另該網站還提出另一複選題「你會想購買哪個交通月票？」。最多人想購買高雄市區通勤月票，占51.5%、其次為北北基桃交通月票（票價1200元）占19.5%、雲嘉嘉運輸月票有4.9%、中彰投苗跨城際／縣內交通月票有4.1%、南高屏公共運輸月票為2.4%、竹竹運輸月票有1.8%、宜蘭跨城際／縣內運輸月票占1.1%、台南境內公共運輸月票為1%。另持「其它」意見的人5.9%、「不知道／沒意見」為15.4%。