台北市舉辦二二八76週年紀念會，卻發生推擠衝突，一群人突闖進台北市長蔣萬安致詞台後方，大喊「殺人兇手，下跪道歉！」形成一陣騷亂。媒體人謝寒冰28日在《新聞大白話》節目強調，二二八對民進黨像是政治提款機，最可怕的是全動法好像又要回到動員戡亂時期。總統蔡英文如果真的有心想要做轉型正義、共同面對錯誤的話，那為什麼到現在有些林宅血案的檔案還是不公布，國安局要保密到2041年？

謝寒冰表示，蔡英文跟民進黨從頭到尾都在挑起矛盾，就是利用族群跟意識型態的差距，在博取她的政治資源；他嗆問蔡英文，「妳一直講說要共同面對錯誤」，請問妳有共同面對錯誤嗎？那當年二二八時期被殺害、毆打的這些外省人，妳有幫他們伸張正義嗎？

「而且現在最可怕的是，經過76年，我們現在好像又要回到原點了，重新回到動員戡亂時期。大家繞了一圈，這麼多人的努力，台灣社會經過這麼多的轉變之後，結果又回來了，完全沒變，重新再來一次。

謝寒冰直言，蔡英文如果真的有心想要做轉型正義，真的有心要共同面對錯誤的話，那為什麼到現在有些林宅血案的檔案還是不公布？妳完全執政，之前國安局長還是那個最會抄的陳明通，那為什麼不公布資料？到現在還是很多東西要隱藏。

謝寒冰轟「你要知道，林宅血案的相關資料，國安局要保密到2041年！」謝寒冰質疑，請問保密那麼久到底打算幹什麼？所以講什麼轉型正義根本都是騙人的！