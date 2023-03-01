香港時尚界28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)慘遭鄺姓前夫一家肢解分屍，震驚兩岸，如今兇嫌也全數落網，這讓身為閨密「豹太」再揭Abby前夫的吸血行徑，更進一步揭露前夫和現任丈夫Chris打好關係，背後動機竟是想騙他去賭錢，而且還要求瞞著蔡天鳳進行，痛批是想找下一棵搖錢樹。

日前超渡會場中，蔡天鳳現任丈夫Chris難過到全程不發一語，而腿軟倒在他懷中則是哭得泣不成聲的蔡天鳳媽媽，令人看得很鼻酸。根據港媒綜合報導，對蔡天鳳命喪黃泉的原因，豹太證實，和她想賣掉位於加多利山的豪宅，改將前夫一家人安排到離小孩學校近的地方有關，但一切只是投資考量。

豹太進一步透露，她沒見過鄺姓前夫本人，但聽過他和Chris的談話內容，老早就覺得前夫有問題，前夫曾陪同Chris做物理治療，沒想到竟是慫恿Chris改變行程去賭場，當下Chris以不習慣賭博且不能欺騙蔡天鳳為由拒絕，結果前夫在診間甚至疑似干擾治療，後來豹太接到醫師的來電，希望前夫不要再來陪診。

此外，豹太提及上個月才跟前夫兄長，在電影首映會有一面之緣，那時，有一個人幫忙拿相機拍照，想不到竟是前大伯，讓她想起來都覺得可怕。而究竟為何前夫如此受到信任？豹太親自給出答案，原來蔡天鳳的前後任丈夫是國中同學，彼此早已認識，並說道，她其實關心過蔡天鳳和前夫的狀況，都聽到「沒問題」的答覆，沒想到換來如此下場，如今只盼望蔡天鳳早日沉冤得雪。