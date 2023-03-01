國防部於21日公告，將修正《全民防衛動員準備法》為《全民防衛動員法》，但草案中為防範戰時假訊息所設置的「訊息傳播動員準備方案」和16歲以上學生動員造冊，引發在野立委和各界質疑。PTT鄉民也炸鍋狂批「這是包裝過的中介法」、「應該又是去總統府蹲好多次修出來的吧？」、「要動員戡亂了嗎」、「就正名為新戒嚴法吧」、「民進黨想重演二二八喔？」、「輸成這樣還好意思搞事，民進黨趕快下台好嗎？」

國防部指出，《全民防衛動員法》（簡稱《全動法》）自民國90年11月14日公布施行，曾於103年及108年歷經2次修正，但因現行條文內容多偏重規定動員準備事項，但對動員實施後的指揮體系和戰時徵用規範明顯不足，另外考量區域威脅情勢，以及凝聚「全民國防」理念共衛家園之必要，國防部啟動修法工作，期盼周延相關配套、完備整體動員機制。

國防部強調，全動法屬於進入緊急命令狀態的非常時期法制「僅適用於實施動員時期」，絕不會影響或損及人民平時之自由與權益。由於非常時期緊急動員作業的成效，攸關國家存續，世界各國均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患。國防部期盼各界對此修法能基於保護國家安全的共同目標，本於事實理性溝通討論，希勿任意渲染扭曲、混淆視聽，因此再嚴正澄明此項修法的必要性與重要性，以兼顧民眾權益與保障國家安全之目標。

PTT鄉民表示：「所以台灣2022選舉之後，持續往戰爭狀態邁進囉」、「不能質疑？」、「說個笑話：塔綠班講理性事實」、「這是國民黨那時候動員戡亂時期？」、「高端是理性事實的科學產物」、「這是包裝過的中介法，目的還是要控制傳播媒體」、「那你說清楚阿，寫詳細阿，不是你推就要讓你過欸」、「應該又是去總統府蹲好多次修出來的吧？」、「要動員戡亂了嗎XD」、「2023版的白色恐怖即將上映」。

還有人說「威權復辟」、「817後悔了吧，再投民進黨啊」、「《本推文因違反全動法已被系統屏蔽》」、「就正名為新戒嚴法吧」、「新版戒嚴法、新版動員戡亂條例，以前馬英九再爛都不用擔心這種事情，現在民進黨做到了」、「民進黨很想戰爭？」、「輸成這樣還好意思搞事，民進黨趕快下台好嗎」、「既然都取名全動法了，閃兵議員立委是不是強制徵召？」、「民進黨想重演228喔？」、「票投民進黨，學生死戰場！」