「流量女神」林襄表示從沒想過會暴紅。（石智中攝、衣服／BLUMARINE、鞋／MANOLO BLAHNIK）

林襄開心被日媒盛譽有異次元身材。（石智中攝、衣服／BLUMARINE、鞋／MANOLO BLAHNIK）

林襄除了主持以外，未來也希望能挑戰拍戲。（石智中攝、衣服／BLUMARINE、鞋／MANOLO BLAHNIK）

職棒啦啦隊女神林襄擔任《全明星運動會4》黃隊經理知名度更上層樓，擁有魔鬼身材及甜美長相的她，近日隨隊赴日本沖繩石垣島與羅德隊進行練習賽，所到之處吸引日媒瘋狂追拍，對於成為新一代流量密碼，她說：「沒有特別想過會不會暴紅，只是想努力做好自己。」表示經紀人常用天后蔡依林的努力來勉勵她，林襄期許「有天可以用自己的成績證明自己」。

林襄透露剛加入啦啦隊時，因為舞蹈底子非常淺，經常被球迷撻伐，一度感到很挫敗，「很感動的還有粉絲，看到我的努力粉絲默默的成為了一個後援會，只要我出現的地方他們都會支持，曾經還有出過超大的布條來到活動現場，幫我應援。」

進入演藝圈後，她感謝很多前輩拿自身經驗和專業來幫助她，主持節目時也會給她機會講話做球給她，說錯話、忘詞時也會即時幫忙接話，尤其特別感謝沈玉琳，「他給了我許多方向和建議，也每次都幫我加油打氣。」

她去年許願希望當主持人，今年如願成為《小明星大跟班》助理主持，雖然只是代班，仍心存感激：「有機會跟憲哥一起主持覺得很榮幸。」她笑稱雖然自己也是主持人之一，但被吳宗憲一舉一動吸引，「有時會很想要像觀眾一樣，單純享受看憲哥表演。」

談到演藝事業計畫，林襄說去年開始上表演課，希望今年有戲劇作品，會想挑戰哪類角色？她說：「只要是導演覺得我適合，或是貼切的符合我的，我都想挑戰看看。」不過，25歲的她比較想嘗試拍浪漫愛情校園戲。

對於被日媒盛譽有異次元身材，她開心說：「哇！因為我有看到報導上說有買我寫真集的有幾乎8成都是女生，日本對我好友善喔。」並分享保養秘訣，「我只要沒有工作的時候我基本都是10點前上床睡覺，一天也是喝到2000C.C的水」，透露最近還特別戒了奶跟糖，晚上不吃消夜，盡量吃7分飽，好讓自己更上鏡。