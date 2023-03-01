曾以作品《台北爸爸，紐約媽媽》獲台北書展大獎的作家、導演陳俊志，2018因病過世，享年51歲。今日Google首頁出現一幅以「致敬陳俊志」為主題的插畫，令他的粉絲感到無比懷念。

陳俊志出生於1967年，畢業於台大外文系、紐約市立大學電影研究所，1997年和陳明秀拍攝首部紀錄片《不只是喜宴》，記錄作家許佑生與美國人蓋瑞的同志婚禮，受邀超過15個國際影展。

1998年作品《美麗少年》記錄台灣青少年同志處境，2001年作品《玫瑰的戰爭》記錄遭受性騷擾女性的處境，2011年出版自傳作品《台北爸爸，紐約媽媽》，並有舞台劇版本，由黎煥雄執導。陳俊志以創作喚醒社會大眾與政府單位性別平權意識，他對國中生葉永鋕之死的關注，也進而促成性別平等教育法。

作家平路曾表示，陳俊志是一個張力十足、能把生命能量發揮到極致的創作者，「寫字對他來說是很重要的出口，他的不顧一切是一種創作衝力，能帶給我們的社會很大的想像力和創造力，讓世界不陷入窠臼。」

陳俊志老友、劇場導演黎煥雄也曾表示，《台北爸爸，紐約媽媽》是難得一見的傷痕文學，「觸及面向廣泛，同時談論同志、底層移民，還有台式生活面貌，引發共鳴。」此外，黎煥雄也透露，陳俊志生前一直想把《台北爸爸，紐約媽媽》改編成劇情電影，遺憾未能如願。