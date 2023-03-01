車銀優所屬男團ASTRO的23歲團員Rocky (朴慜赫)，去年11月爆出熱戀大5歲女星朴寶妍，還被發現將女友寫進歌詞，更在登記版權時，也附上女友的姓名，讓粉絲氣炸狂罵是「公費戀愛」，沒想到時隔3個月，Rocky在官咖曬出親筆信宣布退團，ASTRO後續將以5人編制活動，令粉絲心碎不已。

在Rocky信中首先簡單問候粉絲，並稱雖然遺憾，但認為得優先告訴AROHA退團決定：「我離開了陪伴14年的經紀公司Fantagio，結束了ASTRO的活動」，接著感性回憶在ASTRO的時光，「以ASTRO的Rocky活動的時間很珍貴，真心感謝我的成員們，以及成為我最大力量的AROHA(ASTRO粉絲名)們」，並表示退團後，會珍惜成員們推出來的作品，最後再次謝謝粉絲們長久的支持。

Rocky在官咖曬親筆信，宣布退團決定。(圖/Rocky IG)

對此，經紀公司Fantagio證實經和Rocky長時間討論，決定7年約滿不續約，但未來仍會為Rocky應援，並宣布Astro將維持5人體制，成員將更集中在小隊或個人活動上，以便持續在各個領域活躍，換句話說，Astro往後將只有MJ、JIN JIN、車銀優、文彬、尹產賀，讓粉絲哀號未來恐怕很難再看到完整體。

此前，Rocky在2022年11月被粉絲發現，他的solo創作曲《S#1》共同作詞人填上朴寶妍的暱稱「Seori」，且歌曲中疑似出現女方的聲音，另外，朴寶妍拍攝電視劇時，Rocky大方送上應援車，並在咖啡杯套上示愛：「寶妍我愛妳」，朴寶妍則回：「我會對你更好的，愛你」，種種一切讓粉絲認為很可惡，要求Rocky退團，沒想到如今竟成真。