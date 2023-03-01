宜蘭某蔥油餅店，因一段「變魔術」影片，引發軒然大波。對此就有人好奇，為何顧客為特地把付錢片段錄影下來，不少網友紛紛猜測，當事人可能之前吃過同樣的虧，才會錄影存證，沒想到又遇到同樣的事。

女網友控訴，一家人去宜蘭玩，買了3個蔥油餅、1個蔥多餅，共170元，老闆表示多做了一個，問女網友要不要一起帶走，總共算220元，家人因此拿了3張百元鈔票給老闆，未料老闆娘找錢後突然說少一張，家人質疑可能掉到地上，老闆娘卻秒回沒有，只好再補100元，事後查看錄影才抓包。

由於老闆娘拿起客人百元鈔時，大拇指非常靈活的將其中一張百元鈔「彈」出去，事後鈔票也是在攤車中間的櫃子發現，而非地板，因此遭質疑是有意為之，引起網友砲轟：「挖靠，現場魔術表演耶」、「看來這100元就是魔術觀賞費用了」、「花100看魔術，很合理啦」、「那個順到不行的手法，絕對是慣犯」。

此外，也有人疑惑，為何原PO會特地錄影付錢過程，不少網友猜測：「感覺之前吃過同樣的虧，所以錄影存證，沒想到真的抓包」、「應該是被攤販陰過」、「好險有錄影，不然死無對證」、「一堆攤販都搞小動作，錄影自保很正常啦」、「應該是有過同樣經驗了」；但也有部分人覺得，原PO應該只是單純美食紀錄，沒想到就這麼剛好抓到「魔術」現場。