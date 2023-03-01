宜蘭某蔥油餅店日前發生離譜一幕，老闆娘將顧客的三張百元鈔，用手指撥掉其中一張，再向客人稱「少一張」，俐落手法被網友嘲諷「變魔術」，也引發公憤。對此附近店家則表示老闆娘人很好，應該只是誤會。

女網友控訴，一家人來到宜蘭路邊攤買蔥油餅，結帳220元，媽媽掏出3張百元鈔付款，結果老闆娘找完錢突然說少一張，家人覺得可能是掉在地上，老闆娘卻秒回沒有，只好補付錢。表姊事後拿出錄影畫面，老闆娘仍堅持沒有，在地板上也找不到，最後竟是在攤車下的大櫃子找到這張百元鈔，老闆娘才趕緊道歉，退還100元。

由於手法太過俐落，加上老闆娘反常的反應與對話，都讓外界質疑不僅是有意為之，甚至還可能是慣犯，紛紛肉搜出店家狂刷一星負評。

對此附近店家則緩頰，表示這家攤販老闆夫妻人都相當客氣老實，另一家店老闆也說老闆夫妻是古意人，沒必要也不會去貪這1、200元，不是這種斤斤計較的人，一致相信是場誤會。事後女兒也出面道歉，表示母親很自責，自己也會要求雙親落實點清楚鈔票，同時加裝攝影機，但也強調父母不是這種投機人，否則生意也沒辦法做這麼久。