宜蘭一家知名蔥油餅攤，因老闆娘找錢時靈活用大拇指撥掉一張百元鈔，再向客人稱「少一張」，全程被錄影，引發軒然大波。一名自稱老闆娘女兒的網友PO文道歉，卻被網友揪出一破綻，直呼根本自打臉。

女兒委託友人在《Dcard》發文，表示自己是攤販女兒，透過文章才知道父母的攤子上新聞，懊悔自己這次連假沒有回家幫忙，才會發生這次誤會。她向原PO道歉，表示媽媽得知後，也很責怪自己在忙碌過程中疏忽，沒有當下確認數目，導致誤會，承諾未來會在攤子加上攝影機，日後也會更謹慎，但卻也護航、強調父母相當努力，絕非投機之人，否則無法在當地經營這麼久。

道歉文PO出後網友不買單，紛紛開轟：「影片拍得清清楚楚，當我眼睛瞎了？」、「先解釋你媽大拇指為什麼這麼靈活吧」、「道歉文還強調自己父母有多努力只會有反效果」、「要是沒影片，你媽就不會承認，你也不會道歉了」、「抱歉，怎麼看都是老手啊」、「媽媽是魔術師耶」。

許多人也認為女兒解釋完全不合哩，點出最大破綻：「正常邏輯給200元會說少20元，絕對不會跟對方說少100，除非把表演費也算進去了」、「常理來說，這時候都會跟客人說少20而不是少100吧」、「擺明就是看到對方拿給他300要找才會說少一張」，其他疑點也紛紛被抓出：「鈔票是在攤子跟地板之間的櫃子找到的耶」、「忙碌的話，多炸一個直接賣給後面的人就好，幹嘛一定要客人帶走，當下一定沒人啊，那怎麼會很忙」。