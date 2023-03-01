中國官方與媒體近期不斷營造經濟復蘇氣氛，邀請了多位消費商品跨國企業的CEO前往中國訪問，並公布中國民眾存款爆增至歷史新高的統計數據，很明顯地暗示這一波新冠疫情後的經濟復蘇將是由快速、大量的消費來帶動GDP成長。這一系列鼓吹消費的措施是否能獲得企業與消費者的回應頗有疑問，畢竟存款爆增是因為民眾不敢投資、也不敢花錢，拿存款暴增來引導消費以帶動經濟成長的設想恐怕經不起考驗。

經濟學上稱GDP的三駕馬車包括「投資、消費、出口」，而在亞洲社會的習慣上，消費又往往是其中最弱的一環，尤以華人為甚。期待用消費來帶動GDP成長，可以說是最不符合現實的策略。但是中共官方選擇消費為政策主軸，顯然也有不得已的苦衷。

疫情封控期間供應鏈混亂，出口受到嚴重影響，不料解除封控後，出口訂單已經找不回來了。（圖／新華社）

據大陸央行公佈的最新數據顯示，到2022年12月底末中國民間存款超過120兆元人民幣（約合台幣530兆元），大約是目前大陸A股總市值的1.33倍，較前一年增長17.4%，增幅相當驚人。高盛集團（Goldman Sachs）估計，疫情封控期間，中國家庭囤積大量現金，推動中國家庭2022年儲蓄率上升至33%的多年來最高點，比2019年疫情前的趨勢水平高出3個百分點。

眾所周知，過去20多年來，大陸略有積蓄的民眾都極熱衷於使用高杠桿方式理財，方式最普遍的就是投資房地產，以及股票與各種理財商品。疫情爆發前股市受到政府嚴控，房地產則是頻頻爆雷，房地產業出現罕見的停滯狀態。疫情爆發後社會與經濟活動停滯，尤其2022年長時間嚴格封控，整個社會近乎癱瘓。3年下來民眾變得不敢投資，同時為因應更多難以預料的狀況，改採增加儲蓄策略，準備應對難以預料的變局─包括盛傳一時的台海戰爭。至於企業投資更因疫情被打亂，這段時間大陸民間企業不討論投資，只討論如何撐下去，以及何時關廠。

要提高民眾消費意願必須有收入增長和穩定就業的條件，而這兩者的復蘇速度都會較為緩慢。（圖／中新社）

大陸企業在疫情期間的困局當然也反映在出口上，受到全球與大陸供應鏈混亂以及與西方國家間的戰略競爭，出口額大幅滑落。在疫情封控期間努力硬撐的企業還期待解封後能快速恢復，但統計數據顯示，在開放後的12月與1月可能還有春節因素影響，直到春節過後才領略到去年失的訂單已經一去不復返，即便地方政府組織招商團親自到國外搶單，也同樣鎩羽而歸。

大陸房地產爛尾太多，民眾對房地產的信心恐怕難以很快恢復。（圖／路透）

既然投資與出口都無法在短期內振作，只能將經濟復蘇寄託在民眾的消費上。有些經濟分析師認為結束疫情封控本身就能提振消費，尤其是服務業，春節期間也確實有高達8%的成長。但這種因解封而形成的消費衝動難以持久，籠罩在民間的經濟衰退與失業焦慮會讓更多人努力增加儲蓄、減少支出。

榮鼎集團（Rhodium）的研究指出，中國家庭去年累積的新存款中，很大部分被鎖定在3至5年期的存款工具中，不像短期存款那 容易轉化為消費。瑞銀經濟學家也表示，中國政府沒有像西方國家一樣在疫情期間對民眾發放支票與現金，因此大陸民眾可能要一段相當的時間，而且要眼見經濟確有復蘇的跡象，才可能開始放心消費。一般與消費意願更相關的是收入增長和就業市場，而這兩者的復蘇速度都會較為緩慢。

要解決疫情後經濟復蘇的問題，最後恐怕還是得像美國一樣再次超量發行貨幣才能解決。（圖／Shutterstock)

目前情況下要恢復消費信心，在全球經濟衰退陰影下比較難從增加出口著手，比較有可能的是擴大投資、增加內部需求，如此又得回到過去提振經濟的老路上：做多房地產與擴大基礎建設。到處爛尾的房地產是不是救得起來有不少疑問，而要擴大基礎建設也會遇上目前地方財政枯竭的問題，解決之道恐怕得像2008金融危機一樣使用貨幣量化寬鬆政策，但如此一來就得跟西方國家一樣，用承受較高通貨膨脹與貨幣貶值的風險來穩住經濟成長。除了這個終極招式，即將在3月上任的新一屆政府手中並沒有太多的工具可以選擇。