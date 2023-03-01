【愛傳媒簡秀枝專欄】「望之儼然、即之也溫」，是黃才郎（1950-）館長的性格寫照嗎！？

屈指一算，自1972年到2022年，正好是半個世紀，當過台灣最多美術館館長的黃才郎，退休後總順可以不在乎流言，第一次讓自己站上公立美術館的舞台，以展覽方式，分享包括自畫像在內的96幅作品，公開和外界對話。

彷彿是73歲的黃才郎，首度赤裸裸地打開心扉，接受各界檢驗。

黃才郎有段不願多提，也不為人知的童年遭遇，父親病逝，母親再嫁，祖父母把他撫養長大。家庭背景、天倫喜樂，曾經是小男孩最不願被碰觸的敏感地帶，他始終會把自己安靜地躲藏起來。

說不定當時只是想避開三姑六婆的喧嘩，也許是為開發心靈深處的靜謐。悶燒的個性，逐漸養成，長大成人以後，他還是小心翼翼，不易外露太多心情故事。

畫畫，成為黃才郎成長過程的避風港，與自己對話的最好途徑，幽微的內心的世界中，多少揪心過往，包裹著陳年傷疤。

出差或出國的靜夜，連至愛的家人也不在身邊，他可以恣意攬鏡自照，一筆一畫之間，讓自畫像撥開層層記憶，娓娓訴說褪色的童年往事！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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