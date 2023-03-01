投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）將利率推向超乎預期的高點，並維持在較高水準更長時間，以對抗居高不下的通貨膨脹，華爾街股市三大指數今天震盪收低，但費城半導體指數上漲。
道瓊工業指數下挫232.39點或0.71%，收32656.70點。
標準普爾指數下滑12.09點或0.30%，收3970.15點。
那斯達克指數小跌11.44點或0.10%，收11455.54點。
費城半導體指數上漲7.181點或0.24%，收2958.388點。（譯者：陳政一）1120301
投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）將利率推向超乎預期的高點，並維持在較高水準更長時間，以對抗居高不下的通貨膨脹，華爾街股市三大指數今天震盪收低，但費城半導體指數上漲。
道瓊工業指數下挫232.39點或0.71%，收32656.70點。
標準普爾指數下滑12.09點或0.30%，收3970.15點。
那斯達克指數小跌11.44點或0.10%，收11455.54點。
費城半導體指數上漲7.181點或0.24%，收2958.388點。（譯者：陳政一）1120301
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