鉅亨國際金融集團創始人姜建亨有「少年股神」、「台版華爾街之狼」之稱，他卻在捲走投資人5億元後神隱，遭士林地檢署發布通緝，而姜建亨胞弟姜建丞曾是「鉅亨」董事之一，化身成行動電源租借公司「ChargeSPOT」創辦人，還得到國發基金挹注，投資人痛批姜建亨如今成功洗白，已對姜家兄弟提告，希望司法能還他們公道。

據了解，ChargeSPOT是全球共享行動電源服務供應商，提供行動電源租借服務，2017年在香港成立，後來拓展到日本、泰國和台灣，在全球擁有超過3萬5000個據點，台灣更在高鐵、車站、捷運和各大超商都隨處可見，國發基金也在2020年9月投入2000萬元挹注，年僅30歲的姜建丞作為「英雄出少年」代表更是風光無限。

姜建丞自稱，他大學念了半學期就休學服兵役，此後獨自跑到澳洲打工度假，並踏上「找尋自我之旅」，因協助哥哥的生意，不到30歲就財富自由，能夠提早退休、財富自由，後來為了守護台灣環境而投入ChargeSPOT，其生活經歷看似傳奇，對於遭姜家兄弟所害的投資人而言卻是不折不扣的騙局。

「他拿去投在行動電源的資金，根本就是我們的血汗錢。」鉅亨投資人小潔（化名）表示，姜建亨身為鉅亨國際金融集團負責人，卻在捲款5億元後神隱出國，弟弟姜建丞曾是鉅亨董事，去年11月卸任前擁有該公司10%股份，還曾從鉅亨挪用15萬元美金到ChargeSPOT，投資人發現後怒不可遏，憤而將姜家兄弟都告上法庭。

「ChargeSPOT」在全球擁有超過3萬5000個據點，台灣的高鐵、車站、捷運和各大超商也隨處可見，國發基金投入2000萬元挹注。（圖／翻攝ChargeSPOT臉書）

小潔指出，鉅亨國際金融集團名字看似響亮，還特意與知名財經媒體「鉅亨網」同名，實際上卻是不折不扣的「家族事業」，其董監事由姜家兄弟與其父母所組成，而姜建亨在事情敗露前就遁走國外，其餘的姜家人則將所有犯行推到姜建亨身上。

姜建丞在法庭上供稱，取用的15萬元美金是哥哥欠他錢的「還款」，由於姜建亨未到庭說明，姜建丞起初獲不起訴處分，被害人則蒐集資料提出再議，現已再議成功，確切案情則仍待司法調查，被害者則盼讓世人知道姜家兄弟真面目，別再有無辜民眾遭受欺騙。

本刊致電姜建丞並傳送簡訊，姜建丞則表示此事他已全權委託律師處理，律師也發表聲明將對惡意中傷的言論及媒體進行蒐證和提告，他不會再回覆後續資訊。

另根據姜建丞先前在網路上發表的聲明，案發時間是在2018年9月到2020年7月間，他則在2018年4月離職，離職前未認識且未接觸相關投資人，且未負責任何該公司旗下基金及財務項目，關於他的指控也不起訴，發回再議的理由為何則不妄加揣測，亦不便就案件實質內容為任何對外表示，但他自認誠心坦然，靜待、尊重司法之調查，並期許司法調查能給他和母親清白。

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