鉅亨國際金融集團創始人姜建亨自稱麾下有31間公司，身家超過10億，更因聲稱投資電影「變形金剛5」而被封為「台版華爾街之狼」，但本刊調查，姜建亨如今已遭詐欺通緝，他捲走投資人5億元台幣後神隱，投資好萊塢的計畫更被戳穿，曾與鉅亨大動作宣告合作的布瑞斯坦娛樂經紀公司也發新聞稿澄清，指鉅亨發布的新聞為「虛假陳述」，鉅亨投資人也挺身而出指控，希望別再有人受害。

據了解，姜建亨自稱在交大就讀時，靠著20萬元本金大賺350萬元，《今周刊》、《TVBS周刊》和《聯合晚報》2007年和2008年間都曾對其作過專訪，姜建亨一度成為學生偶像，實際上他卻連大學都沒畢業，被封為「少年股神」後淡出大眾視野，直到2016年才以「台版華爾街之狼」身分重回鎂光燈下。

2016年8月，姜建亨宣稱從美國返台發展，向媒體炫耀其旗下公司達31間，身家超過10億元，並在內湖科技園區租下超過300坪的辦公室，員工則「多達」40人，但是「連管理員都叫不出這些公司的名稱」。

姜建亨曾向媒體炫耀其旗下公司達31間，身家超過10億元，如今卻因詐欺罪嫌而被通緝。（圖／翻攝三立財經台Youtube）

而姜建亨也多次發新聞宣告進軍好萊塢，表示將投資電影「變形金剛5」，還在2018年6月宣稱與布瑞斯坦娛樂經紀公司合作，該公司旗下簽約藝人包括布萊德彼特和亞當桑德勒，雙方將共同出資成立獨立製片公司「Oakhurst Entertainment」，打造15部好萊塢電影及5部電視節目，其願景看來風光無限，實則卻是一重又一重的謊言。

布瑞斯坦娛樂經紀公司事後發表聲明，強調姜氏兄弟所發布的消息皆為「虛假陳述」，「OakhurstEntertainment」雖曾收到一筆資金，無證據顯示這筆錢屬於鉅亨或姜氏兄弟，且金額與當初鉅亨或姜氏兄弟承諾挹注資金差很多。另外，姜氏兄弟曾以「僅於公司內部使用」為由與現場人員合影，並承諾不會在無書面授權下，將照片用於任何媒體宣傳，事後卻大發新聞稿，布瑞斯坦公司因而震怒，發布聲明以正視聽。

但布瑞斯坦並不是唯一的受害者，姜建亨以投資黃金為名吸金近5億元，又宣稱黃金遭搶劫後神隱出國，多名投資人血本無歸，如今已向姜家兄弟提出告訴，希望大眾能看清他們的真面目，別再有無辜民眾受害。

姜建亨聲稱要進軍好萊塢，更因此得到「台版華爾街之狼」稱號，此說法遭好萊塢布瑞斯坦娛樂經紀公司戳破。（圖／翻攝鉅亨國際臉書）

本刊致電姜建丞並傳送簡訊，姜建丞則表示此事他已全權委託律師處理，律師也發表聲明將對惡意中傷的言論及媒體進行蒐證和提告，他不會再回覆後續資訊。

另根據姜建丞先前在網路上發表的聲明，案發時間是在2018年9月到2020年7月間，他則在2018年4月離職，離職前未認識且未接觸相關投資人，且未負責任何該公司旗下基金及財務項目，關於他的指控也不起訴，發回再議的理由為何則不妄加揣測，亦不便就案件實質內容為任何對外表示，但他自認誠心坦然，靜待、尊重司法之調查，並期許司法調查能給他和母親清白。

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