「咱們必定永遠追隨K董！」星宇航空套牢自救會版主盤後分析文，寫得如此斬釘截鐵，是因興櫃股星宇（2646）一連三天飆漲逾五成而列處置股得「關禁閉」到明天（2日）解封，這讓40、50元進場散戶一邊哀嚎但也苦笑著說「樂當韭菜被砍」，股市老手不禁驚嘆說「星宇迷威力不可擋」。不過，根據集保中心統計，星宇「零股」股東破1.1萬人，而千張以上「大戶」則不到一周減少二人、占比達1.61%，顯示交易爆量應由大股東流出。

由於星宇股價前二周短線漲幅過大遭櫃買中心列為處置股，2月22日起至3月2日五個交易日，若買賣數量單筆達10張、或多筆累積達30張以上，須預收款項。上周五24日星宇被列為處置股第三天，股價早盤最高報37.6元，最終以35.85元作收。

為何星宇航空可以連續攻占媒體版面，並推升股價超越虎航，一舉拿下「航空股王」，讓創辦人張國煒身價暴增逾300億元？台新投顧副總經理黃文清向CTWANT記者一語道破說，「觀光題材助攻，散戶懷抱著『本夢比』追高！」

星宇去年9月底掛牌當日開盤16.8元，最高衝到25.2元，之後跌至18、19元間，今年2月14日一開盤19.7元，連續五個交易日仿如搭「噴射機」般狂飆五根漲停板一度衝到50.5元，來到2月20日收盤價44.95元，「就是相信張國煒！」股民熱潮，讓星宇興櫃不到6個月股東衝破7.4萬人，暴增逾57.6倍。

2月20日起開放港澳人士自由行來台旅遊，激勵航空股、觀光股等股價上揚。圖為桃園機場入境旅客。（圖／報系資料照）

CTWANT調查，航運股這一波炸鍋行情，要從2月13日陸委會晚間宣布隔天將開記者會宣布港澳人士自由行時間表，消息傳出將落在2月20日。14日台股一開盤，「航空股」華航、長榮航、虎航齊漲，星宇股價更是「加了3倍動力」，單日跳升12.53％，衝破數月來的18、19元行情，一路攻上22元。

14日收盤後，星宇一封對外宣布「插旗北美，洛杉磯航線將於4月26日正式開航」電郵消息曝光，隔天星宇股價大受激勵，再飆9.09％，一度來到25元，連續三天漲停板，追回興櫃掛牌時最高價。

「星宇股價一路追過華航、長榮航，不到一周就劍指虎航的『航空股股王』地位，20日更是超音速班直飛天空躍過50元，創航空股歷史最高股價。」黃文清分析說。

這也讓很多股市老手跌破眼鏡，像是財經部落客股魚、朱家泓等都曾在理財節目中說，「星宇興櫃才幾個月，數據資料有限，還未在進一步分析名單中」，黃文清就進一步說「股民對星宇的信心很大，才能一舉將股價推升到超乎市場的想像。」

根據集保中心統計，星宇去年9月30日登錄興櫃時股東人數1286人，張國煒以自己與二個兒子登記的星宇投資、星威投資，合計持有星宇航空約14.11億股份，持股比例各為38.97％、38.92％共77.89％為最大股東。

星宇航空持股5張以下的股民即有6萬6668人。股圖為星宇航空台北大阪航線首航。（圖／報系資料照）

相較截至2月18、24日的兩次統計，星宇股東人數已經增加到7萬4040人，其中持股超過千張的「大戶」則在不到一周時間裡從16人降到14人，總持股占比也從88.29％減到86.68％；另持股1張到5張的則從4.09％股權、4萬550名股東增加到5.52％的5萬5397人；10張以下的股東（包含零股的1萬1271人）總計達7萬1010人，約當總股東戶數的95.9％。

「從星宇股權結構來看，九成六股東為散戶，再看社群股友討論，有人甚說相信星宇股價可以到100元，但並未詳述預測的數據分析基礎的情況之下，可以窺探出很多人是對星宇未來股價懷抱持著很大的夢想。」資深證券分析師跟CTWANT記者說。

「但也不諱言，股價就是呈現股民的『信心度』，航空類股股價是否有可能讓散戶推上高峰，都是有可能性的」，這名分析師說，「只是追得愈高價，就會有住套房機率，粉絲追明星偶像可以變心換人，但要砸錢支持個股同時，還是要考慮風險謹慎理財。」

財信傳媒董事長謝金河也提醒，「星宇、台灣虎航大漲，長榮、中華航空都沒跟進，可看出市場人為拉抬，爆大交易量籌碼由大股東流出，激情追最高價後，組自救會並沒辦法爭回什麼權益，反而可把投資失利當成一個教訓。」

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