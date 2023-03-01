「小時候成長期間我很孤單，我很渴望友誼」星宇航空創辦人張國煒曾自曝真性情，「長榮集團給大哥做，三哥接，都好，我要活出自己，做自己。」

如今星宇航空從2018年創辦，走過疫情，即將迎來2023年的大爆發年，「要讓星宇成為台灣驕傲！把台灣品牌帶進全世界，小K董這股信念都灌注在星宇給旅客的五個感官享受上，他一路走來，始終如一。」星宇航空公關長聶國維貼切地傳達張國煒創辦星宇的理念。

對於5月24日長榮航空股東會的全面改選董事，知情人士跟CTWANT記者分析說，「等到3月1日提名名單截止日前，就可以看出是否如外傳所說的『海空分治』，大哥張國華勢力退出，由老三張國政為主」。

「但負責國內航線的立榮航空，老三、老四兩兄弟都要！只是現在立榮裡面放了很多小K董的錢，要如何分家，接下來將是兩兄弟得好好去面對的題目。」該知情人士進一步透露說。

CTWANT調查，張國煒一方則如他先前所說的，會專注在自己事業星宇航空，不會參與長榮航空經營權。

「小K董每回開會都很殷切地討論要多闢北美航線，還要在這、在那開闢新航點，全心全意衝刺『轉機』市場，力拼把桃園機場打造為國際轉機交通樞紐，我們已經有些落後日本與韓國。」聶國維說。

星宇航空董事長張國煒認為，「東南亞航線」將是布局轉機市場的重點。圖為星宇航空台北-宿霧航線開航活動情景。（圖／報系資料照）

星宇航空目前飛航包括東北亞、東南亞，與即將於4月的北美航線三條主軸；在日本有東京、大阪、福岡、札幌、仙台、沖繩六航點；東南亞則為越南峴港、河內、胡志明市，澳門，菲律賓馬尼拉、宿霧，泰國吉隆坡、曼谷，新加坡，與馬來西亞檳城等航點，共15個城市。

「東北亞航點是做不到轉機，東南亞才是作轉機市場的重點！」張國煒公開宣示過，因此4月26日洛杉磯航線開航，插旗北美，對張國煒與星宇航空來說，是開啟轉機市場邁出很重要的一步，如以一來可方便歐美、東南亞旅客往返北美及亞洲各大城市。

確實，星宇航空執行長翟健華也表示，北美轉機客市場一直都是星宇航空航網規劃的重大目標，台北及洛杉磯之往返旅客位居美洲之最，而洛杉磯也是全美人口第二大城市，因此列為開闢北美航點首選，有信心「2023年可轉虧為盈」。市場則也傳出星宇拚在2024年上市櫃。

「台灣地理位置佳，深具發展轉機市場的優勢，而且目前在台灣轉機旅客數約占總量12％，董事長張國煒創辦星宇不僅不擔心市場胃納量問題，還認為非常有潛力。」星宇航空策略長劉允富分析說，從台灣飛到東南亞國家航程約需4、5小時，非常有利桃園機場競爭為轉機樞紐，因此星宇鎖定客層從華人到歐美旅客皆及。

橘焱胡同董事長吳念忠與星宇航空董事長張國煒是好友，旗下品牌胡同燒肉的醬燒豬五花丼也作為機上餐。（圖／星宇提供）

「星宇是小Ｋ董自己一手從零到有創辦出來的，他以身為旅客角度從五個感官打造Made In Taiwan的台灣團隊，把自己喜愛好朋友吳念忠的胡同燒肉放進機上餐，蔡依珊的滴紅豆水也被邀請上機。」聶國維說。

此外，服裝設計師林尹培袞與星宇團隊一起做出符合工作需求的制服，由P.Seven創辦人潘雨晴做出星宇香氛，聶國維說，「那聞起來有股淡淡的木質香，也是星宇的一種CIS識別標誌，是獨步全球唯一航空公司有這樣做的，而且都是出自台灣人做的道地台灣品牌。」

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