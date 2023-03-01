郭雪芙現身台北市某夜店的情人節活動，還臨時被請上台，讓她忍不住害羞捧臉。（圖／讀者提供）

被CUE上台的蔡凡熙頻頻掩嘴猛笑，似乎被逗得很開心。（圖／讀者提供）

郭雪芙與邱勝翊（王子）因合作《山中森林》傳出戀情，日前又被爆因個性不合分手，接著冒出與小9歲的蔡凡熙熱戀中，讓面對緋聞鮮少動怒的她發文希望大家不要亂配對，還強調蔡凡熙就像隔壁的鄰居弟弟，甚至上傳與蔡凡熙在日本銀座同框大啖燒肉的照片。不過此文一出，時報周刊CTWANT立即收到讀者爆料，指她在2月11日凌晨現身台北市信義區夜店的西洋情人節派對，而當晚蔡凡熙也在身邊，兩人更是分別被現場的活動主持人臨時CUE上台，見過大場面的他們還露出害羞的表情，頗有情人節粉紅泡泡的曖昧氣氛。

郭雪芙遮臉害羞的模樣還被分享在夜店社群影片中。（圖／取自該夜店IG）

2月11日凌晨，有讀者捕捉到總是稱自己是宅女的郭雪芙，出現在台北市信義區的知名夜店內，而身邊並沒有看到已經傳了一年的緋聞男友王子，陪伴她的是總是與她以姊弟相稱的蔡凡熙，以及一群友人共同前往，彷彿過去與王子傳出戀情的過程中，也總是有一群好友相伴的模式類似。由於當晚夜店舉辦西洋情人節活動，現場有許多變裝皇后嗨翻舞台，兩人還分別被活動主持人請上台，打扮隨性的蔡凡熙，與頭戴著近期曾出現在社群照片上之名牌毛帽的郭雪芙被主持人逗得笑開懷，郭雪芙還頻頻捧著臉看似很害羞，而那一幕也被分享在夜店社群上。

郭雪芙在社群強調蔡凡熙是隔壁的鄰居弟弟，希望大家不要亂配對。（圖／取自郭雪芙IG）

不過郭雪芙與蔡凡熙被猜測兩人「姊有情弟有意」也不是頭一遭，早在2021年，郭雪芙當時發表單身聲明等同宣告與孫其君切了，但才過了5個月，本刊就獨家直擊她與蔡凡熙有密切往來，男方不但已低調搬進與她同個社區成為鄰居，還大方借用自己的百萬休旅車給郭雪芙工作往返之用，兩人之間的情誼，實在好得令人羨慕。

郭雪芙分享了與友人們在日本嗑燒肉的照片，再次寫下蔡凡熙是「恐怖的隔壁鄰居弟弟陰魂不散」來澄清關係。（圖／取自郭雪芙IG）

當時對於郭雪芙和蔡凡熙兩人又是鄰居又共用一台名車，蔡凡熙的經紀公司回應表示「蔡凡熙借車給郭雪芙跟她的同事。因為蔡凡熙跟郭雪芙住在同一個社區大樓，之前又一起去俄羅斯拍戲，跟她們都滿熟的，也很信郭賴雪芙跟同事的開車技術，所以才大方借車給她們使用」，而郭雪芙的經紀人則表示當天是郭雪芙的車子開去維修了，才跟蔡凡熙借車，他們平常就像姊弟一樣。

蔡凡熙也分享了與郭雪芙在日本的街拍照。（圖／取自蔡凡熙IG）

事隔一年半，郭雪芙與蔡凡熙又再度爆出緋聞，她除了再次聲明兩人的好鄰居姊弟情誼之外，也大方上傳和蔡凡熙在日本銀座的同框照，只見她戴上粉色貝蕾帽和紫色髮夾，模樣十分甜美，身旁有包括吳品潔等多位女性友人以及蔡凡熙，一行人開心大啖燒肉，戴著紅色毛帽的蔡凡熙還將頭倒在桌上，露出神秘的笑容，郭雪芙還指他「恐怖的隔壁鄰居弟弟陰魂不散」，此後兩人也乾脆分享此趟日本行的旅遊照，蔡凡熙PO出兩人的街邊合影，而郭雪芙則是在影片中與蔡凡熙一同滑雪且並排躺在雪裡，頗有冬季戀歌的fu。

郭雪芙（左）與蔡凡熙（右）還一同去滑雪，留下躺在雪地裡的畫面。（圖／取自郭雪芙IG）

而面對接連被爆出緋聞，郭雪芙經紀人當時也表示沒有需要特別說明的事情，大家真的都是朋友，相信應該每一個人多多少少都會有異性朋友吧，然後也希望大家多給藝人一些交朋友的空間。蔡凡熙經紀人則解釋因為有很多朋友都在日本，便決定前往日本和友人們會合，跟郭雪芙拍完《20年的約定》後就變成好朋友，朋友之間一起出遊也滿正常的。

早在2021年本刊曾直擊蔡凡熙將自己的百萬名車借給郭雪芙的助理來接送她工作，看得出兩人關係極好。（圖／本刊攝影組）

說起蔡凡熙與郭雪芙的好交情要回到2019年，兩人曾一起到俄羅斯拍攝影集《20年的約定》，後來還合作戀愛實境節目《我們練愛吧》談姊弟戀。同為巨蟹座的兩人從不熟到變成好友，再加上都喜歡打電玩，自然有說不完的話題。蔡凡熙過去曾透露喜歡「有控制狂、有主見的女生」，能與個性隨和的他互補，更點名郭雪芙很符合心目中的野蠻女友類型。

本刊也曾目擊郭雪芙與蔡凡熙是同社區好鄰居。（圖／本刊攝影組）

對於一起去夜店的情人節活動，蔡凡熙經紀人表示：「當天因為有朋友約了滿多藝人一起去玩，剛好他白天宣傳完《黑的教育》，還被拉上舞台，就趁機宣傳一下電影，希望大家可以進戲院支持。」致電郭雪芙經紀人則未聯繫上，未能取得回應。

在2019郭雪芙跟蔡凡熙為《20年的約定》遠赴俄羅斯拍攝，很快就結成好友。（圖／AMM亞洲心動娛樂提供）

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