郭雪芙不僅事業運旺，緋聞史也是「不斷更新」，行情好得很，相比之下，曾跟她交往兩年的孫其君，看起來運氣就差很多了，除了當時分得難看之外，接著傳出他財務危機、倒店欠債等醜聞，演藝工作也不見起色，聽起來生活沒半件好事，不過，戀愛之神仍沒放棄他，賦閒著的孫其君身邊倒出現另位正妹，感情生活依舊很充實。

有讀者直擊孫其君帶著新歡逛賣場，他小腹搶眼，略飄叔味。（圖／讀者提供）

今年一月的某天，孫其君出現在北市中正區，私下的樣貌及神態，殘酷地顯示他似乎過了小鮮肉的保鮮期，許久未在螢光幕前亮相的他，身上長肉不少，尤其那顆肚腩，正是步入中年的標準配備。而他的身邊，跟著位長髮正妹，兩人緊貼著彼此行走，看起來有足夠的親密程度。

逛街時，孫其君幫女伴提吊著可愛掛飾的黑色小包。（圖／讀者提供）

孫其君身邊這位女伴，皮膚白皙、臉蛋吸睛，但更吸睛的是，她穿著看似保守的長裙，其實胸前頗有陷阱，一舉一動就波濤洶湧。兩人有說有笑地走進一處日式賣場，孫其君還算是貼心，主動幫女方提著那掛著可愛吊飾的小包，讓對方空著手逛街。兩人算是進行閒晃的動作，這看看那看看，倒是沒什麼想買，最後女方在冷藏櫃前挑了瓶飲料，就速速逛完閃人。

女伴在冷藏櫃前挑飲料，看來他們只是逛街打發時間，沒有特別想買的東西。（圖／讀者提供）

孫其君出道多年，演藝事業並未交出太令人印象深刻的作品，反倒是和郭雪芙兩年的感情卻很廣為人知，因為從開始到結束都太過於轟轟烈烈。起初，他為了郭雪芙，先是狠斷遠在大陸工作的女友，讓郭雪芙背上第三者的罵名。之後兩人看似感情穩定發展，還一度傳出他買百萬鑽戒求婚，後來爆出他拉麵店經營失利，據傳郭雪芙投資百萬打了水漂，他經濟困難後，想向郭雪芙拿回鑽戒，但女方因投資的錢沒有回本，而拒絕他的要求，不過此傳言未獲雙方證實。

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