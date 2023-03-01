外型帥氣的J.sheon會創作又擁有一副好歌喉，累積不少忠實歌迷支持，但對於感情向來低調，鮮少爆出緋聞的他，本月8日被時報周刊CTWANT目擊他跟一名頭戴白色棒球帽的長髮女子吃火鍋約會，兩人走出火鍋店外後邊走邊聊天，旁若無人地上演熊抱、緊緊地相互依偎取暖，一刻也捨不得分開，互動就像是熱戀中的小情侶，閃瞎一旁路人。

頭戴粉色棒球帽的J.Sheon與一名長髮女子一同嗑鍋。（圖／本刊攝影組）

女友人皮膚白皙模樣溫柔，側著頭聽手機語音留言，與J.Sheon互動很自然自在。（圖／本刊攝影組）

2月8日深夜10點半，J.sheon一身休閒打扮，在台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，黑色背心下壯碩好身材藏不住，跟他同桌用餐的還有一名長髮女子，兩人開心地邊吃邊聊，接近十一點時，女方走到櫃台埋單，回到位置後又小聊了一會，兩人才心滿意足地起身離開餐廳。

接近十一點時，女方走到櫃台埋單。（圖／本刊攝影組）

兩人一出餐廳立刻黏在一起，女方伸手勾牢牢。（圖／本刊攝影組）

一走出餐廳沒幾步，兩人就如同熱戀中的情侶一般，立刻像磁鐵一樣黏在一起，女方貼近對方身體並勾著手，J.sheon也伸手親暱地環抱著女方。等紅綠燈時，小倆口也把握時間放閃，女方輕拍了一下J.sheon胸膛，下一秒就小鳥依人躲進J.sheon胸前撒嬌，伸出雙手環抱對方腰，J.sheon也熱情回應，小倆口一分一秒都不分開，儘管身旁還有其他路人，也絲毫不影響他們的甜蜜蜜。

手拿滑板的J.Sheon摟著女生的肩膀，而女生則把手伸進他的外套內撫背。（圖／本刊攝影組）

兩人在路邊緊摟在一起，完全沒在管旁邊有沒有人。（圖／本刊攝影組）

走了一段路後，兩人看路上沒有計程車，於是停下來用手機叫車，算一算時間，J.sheon和長髮女子前前後後、加加減減差不多也抱了約20分鐘，在這個微涼的夜晚，有對方的體溫依舊暖呼呼。晚間11點多，兩人終於搭到車子，先送女生回到新北永和後，J.sheon再搭著原車返回台北市信義區的住處，結束這個甜蜜約會。

過往J.sheon提及戀情，只說過高中畢業時，搬到紐約念書跟在台灣的女友因為遠距離而分手，至於理想型則希望對方喜歡相同音樂類型，個性上大而化之，不要太在意一些小事，從兩人互動看來這名長髮女子已經走進J.sheon的心，兩人關係不言可喻。

女方靠在高大的J.Sheon胸前，十分小鳥依人。（圖／本刊攝影組）

對此，J.sheon經紀人表示並不清楚他8號當天的私人行程，當天應該是錄音工作，未正面回應J.sheon的感情狀態。

因為在路邊一直等不到車，等了多久兩人就抱了多久，相當甜蜜。（圖／本刊攝影組）

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