時序進入三月，也是中央氣象局定義的春季正式開始。本周兩波東北季風先後報到，氣溫呈現「白天暖、早晚偏涼帶點冷」，局部地區低溫約10度，仍要注意保暖。
今晨受「輻射冷卻」影響，空曠地區最冷，南投中寮出現10.1度，花蓮壽豐、高雄內門則在11度左右；北台灣以基隆七堵12.8度最低。今各地氣溫：北部13至25度、中部10至27度、南部11至29度、東部11至28度。
氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今各地晴朗穩定，晚間起東北季風增強，北部雲量稍增、東部有短暫降雨機率。
最新模式模擬，明、後天東北季風影響輕微，北部轉多雲時晴，中南部維持晴朗穩定，僅東部仍有短暫雨。吳德榮提醒，清晨氣溫偏低，若外出最好注意保暖，氣溫要等到白天才會回升。
周六白天又一波微弱東北風接近，迎風面水氣略增，大台北東側、東半部地區有短暫雨。下周日（5日）起恢復穩定，北舒適、南微熱，日夜溫差大。
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