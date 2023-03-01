全台面臨缺蛋危機，儘管蛋價飆高仍一蛋難求。命理老師廖美然在2022年底預言2023年運勢，並提醒今年可能會發生8件大事，其中缺蛋、海內外裁員潮以及運鈔車被偷，都在廖美然預料之中。不過還有5件事尚未發生，提醒民眾留意。

《新聞挖挖哇》節目日前在YouTube上傳一段影片，內容是廖美然去年底預言今年運勢的片段，直言：「命理師廖美然早在2022年就成功預言台灣會面臨缺蛋問題，還有這件『恐怖事件』千萬要當心！」引起許多討論。

廖美然在節目中說明，2023年的卦象是「風火家人」，象徵「在外地發展不好，無奈要回到家鄉」，並指在海外或大陸的投資，可能會被迫遷移而回到家鄉。

廖美然並提醒，2023年要小心的8件大事件

●銀行出現擠兌現象

今年現金流很重要，記得分散風險，不要太勉強自己，或在能力不足的情況下，胡亂投資。

●房地產寒冬、租金上漲

●注意疫情、食安、雞瘟、缺蛋

●大地震、極端氣候

●地面塌陷、挖地基、工程意外

可能出現電梯意外，老舊電梯要注意。

●名人操守被爆料

●搶劫、竊盜增加

可能有機車搶劫、竊盜比較多，甚至運鈔車也要很小心。

●經濟動盪、企業危機

海內外都會有一些裁員潮。

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