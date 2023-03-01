今天是3月1日，許多新制今天起上路，防疫新制包括3月1日起入境旅客、密切接觸者停發免費快篩試劑，3月6日起校園室內口罩令鬆綁、「疫苗＋1」接種上路；交通方面，台61線3月1日起有3路段20噸以上大貨車最高速限降至時速80公里，違者最高罰6000元。全國性新制部分，3月1日起兩類比特犬禁止輸入、飼養，幼兒園不當管教最高罰鍰從50萬以下提高到60萬元以下。

地方部分，3月1日起台北市民可用愛心卡點數租借YouBike、小三通開放金門籍居民可現場購票，以及嘉義減壓供水、台南減量供水。《中時新聞網》整理3月新制內容，供民眾參考。

《防疫》

●入境旅客、密切接觸者 3月1日起停發快篩試劑

3月1日起不再提供入境旅客、確診者之密切接觸者免費家用抗原快篩試劑，如有需求可至藥局，或有販售快篩試劑的超商、零售通路購買。

●3月6日校園口罩禁令鬆綁

3月6日起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等跟進室內口罩放寬措施，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校車、保健室等場所仍要戴。

●3月6日起「疫苗＋1」接種上路

指揮中心自3月6日至4月30日推行「疫苗+1」接種運動，未曾接種任何一劑新冠疫苗、尚未完成基礎劑（第一劑與第二劑）、6歲以上未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗等三類人士盡快施打，為防疫開放做好準備。

《交通》

●台61線西濱快速道路3路段，大貨車限速降至80公里

交通部公路總局宣布，3月1日起台61線八里三交流道-林口交流道(6K-13K)、東華路口-新豐二交流道(16.3K-60.5K)、外埔交流道-十份交流道(101.2K-305.75K)3路段，20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里。違者可按交通管理處罰條例第33條，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

西濱快速公路3個路段3月起調降速限。(公路總局提供)

《全國性》

●3月1日比特犬禁養令上路

農委會3月1日公告比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，若已飼養比特犬，飼主必須在3月1日完成犬隻登記並完成絕育，逾期未登記者，經查獲將依動物保護法第26條規定處5萬以上至25萬以下元罰鍰，沒入犬隻。禁止飼養或輸入的比特犬包括美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬兩種。

3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」。(示意圖，達志提供)

●幼兒園不當管教最高可罰60萬元

立法院院會去年5月底三讀通過《幼兒教育及照顧法》修正，於3月1日起施行，教保服務機構之負責人或其他服務人員，若對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾或不當對待行為，情節重大者，最高罰鍰從50萬以下提高到60萬元以下，最低6萬以上，並公布行為人的姓名及機構名稱。

《地方》

●台北市愛心卡可租借YouBike

3月1日起，民眾可用台北市核發的愛心卡租借YouBike，計費方式1點1元，若點數不足，則以現金扣除當次騎乘費用。

●小三通開放金門籍居民可現場購票

金門籍民眾3月1日起，持身分證或護照或金馬證等有效證件，可當日現場購票及搭船，非金門籍的配偶（含陸配）、直系血親、陸生等，訂票時間由原本搭船的前3天縮短為搭船前2天，最晚登記時間為開航日前2天的上午11點。

●嘉義減壓供水、台南減量供水

經濟部水情小組決議，3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。台南地區每月1000度以上的工業用水戶，以節水10%為目標，南部科學園區將採總量管制方式節水10%，一般家戶維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。