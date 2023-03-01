MIH聯盟2022年9月發起MIH電動車設計大賽，以「Z世代看移動出行的無限可能」為主題。由於台灣近年鮮少舉辦以「四輪」交通工具為主題的設計競賽，此次活動參賽人數相當踴躍，顯示出台灣年輕學子對電動車及汽車領域具強烈興趣及熱忱。

MIH聯盟指出，此次設計大賽參與者87％為大學或大專、13％為研究所，可大致分為B2B產業應用、優化駕駛體驗、促進環境永續、車內休閒、戶外活動、模組化設計等6大主題，並多將自動駕駛技術、人工智慧（AI）等規畫其中，反映出年輕族群關心及備感興趣議題。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，台灣發展電動車產業必須重視人才短缺問題，更必須引入年輕人想法及創意。未來的電動車是生活文化的體現、為解決用戶痛點而生，除了軟硬體研發，設計更是產業鏈重要一環，舉辦設計競賽目的為提供年輕人舞台，透過聯盟一起前進國際。

MIH電動車設計大賽協辦單位、中科大創意商品設計系教授張國賓指出，未來的汽車不再只是代步工具，藉由設計能讓汽車越來越有人性，電動車資訊科技整合將融入我們生活成為新形態智慧移動載具，帶來新的價值體驗。