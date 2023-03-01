來自波蘭的正妹Karolina是台灣媳婦 ，她表示，在聊天軟體App上認識台灣老公，兩人很聊得來，相約見面後開始交往，最後走入婚姻，她也隨對方一起搬來台灣共組家庭，Karolina大讚台灣老公是理想伴侶，因為對方婚前婚後依然貼心，讓她直呼「沒想過要嫁給台灣男生，嫁給他根本像中樂透般賺到了。」

不要鬧工作室昨（2月28日）於YouTube上傳最新影片，來自波蘭的Karolina指出，在台灣已住4年。2015年去北京當交換學生，朋友邀請她當手機聊天軟體App測試員，除了給她打工機會外，也希望她能從中認識新朋友。

Karolina表示，她在App上遇到一名台灣業務經理，剛好也是軟體的測試員，兩人聊了一個月，對方問她要不要見面喝咖啡，她和對方相處6個月，覺得男方很聰明又與眾不同，比起外表更關注她的內涵，和其他男性完全不一樣，令她感動不已，兩人開始交往。

Karolina說，正式交往2個月後她到上海實習，男方把工作辭掉，和她一起移居上海，她大讚對方很貼心、有創意，會安排各種旅行，也會用心記錄彼此的回憶。2018年男方帶她到馬爾地夫玩，對方在兩人看日出時，拿出自己設計的鑽戒驚喜求婚，讓她決定跟著男方搬回台灣共組家庭。

Karolina指出，她常聽別人說男人婚前婚後的態度會差很多，但她的另一半從來沒讓她失望過，「我沒想過要嫁給台灣男生，他真的是理想伴侶，嫁給他根本像中樂透般賺到了。」