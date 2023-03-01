南投縣立委補選將於3月4日投票，引發政壇關注。國民黨台北市議員秦慧珠則認為，「這一仗，不是林明溱與蔡培慧的選戰，而是林明溱與賴清德的選戰」，因為這是賴上任民進黨主席後的首戰，對準備參選2024總統的他而言有不能輸的壓力，且賴歷來輔選都有其韌性；綠營戰將蔡培慧無論選輸選贏都有位子，反觀藍營候選人林明溱，選輸了不僅一生從政以敗選收山，自己沒官位、兒子短期內也別想再參選。

秦慧珠昨日（2月28日）在臉書發表《林明溱可以贏過賴清德嗎？》一文，內文直言，南投第二選區立委補選，只剩4天就要投票了，這一仗，不是林明溱與蔡培慧的選戰，而是林明溱與賴清德的選戰。

秦慧珠指出，南投立委補選是賴清德生平第一次當民進黨主席的首戰，如果敗選，那就是「賴黨揆的第一敗」，對準備代表民進黨參選總統的他而言，絕不會想留下這樣的歴史記錄。何況賴的輔選是有其韌性的，例如2019年台南第二選區立委補選，謝龍介對戰郭國文，謝有全國性知名度、韓流加持；郭在知名度、聲勢上都不如謝，且正值民進黨敗選元氣大傷，賴仍以一己之力扛起子弟兵，在凄風苦雨中帶著郭四處拜票，最終以3664票、2.74%選票比率勝選。

針對南投立委補選，秦慧珠分析，蔡培慧是民進黨栽培的中生代，選贏選輸都有位子，「選贏當民代，選輸當大官」，絕不是空穴來風，而是歴史紀錄，也是民進黨的傳統，看看蘇貞昌和林佳龍就是如此。反觀國民黨，老驥伏櫪的林明溱，打贏了只當10個半月的立委；打輸了，一生從政以敗選收山，絕不會有哪個官位等著他，連他的兒子短期內也別想參選了。