波索納洛（Jair Bolsonaro）去年12月30日卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，1月27日向美國移民局申請更改簽證，請求再停留美國6個月。在簽證申請審核期間，波索納洛繼續留在美國。

美國民主黨籍眾議員魏德（Susan Wild）、葛里哈瓦（Raúl Grijalva）和賈西亞（Chuy Garcia）2月27日表示，過去4年使數百名亞諾馬米（Yanomami）原住民兒童受害，嚴重營養不良以及瘧疾和害蟲病流行，是波索納洛政府的直接責任，因為沒有採取行動遏制採礦者非法佔領原住民領地，所以要求司法懲處波索納洛。

眾議員們的聲明指出，亞諾馬米原住民瘦骨嶙峋的圖像震驚國際社會，形成種族滅絕的框架，美國不能只評論而坐視不理，波索納洛政府所犯罪行現在必須接受司法問責。

巴西最高法院大法官巴洛索（Luís Roberto Barroso）已下令對波索納洛和其政府成員涉嫌對亞諾馬米原住民進行種族滅絕進行調查。

巴西原住民組織（Apib）也向荷蘭海牙的國際刑事法院譴責波索納洛犯下種族滅絕罪。

雖然波索納洛否認對亞諾馬米原住民的人道主義危機有任何責任，指責這是「左翼的鬧劇」，但私底下已向一些親信表示擔憂此案在巴西的進展。

波索納洛支持者1月8日大肆破壞首都巴西利亞後，數十位美國民主黨籍眾議員致函總統拜登（Joe Biden），要求美國政府採取措施，不要讓美國成為波索納洛的庇護所。

這些國會議員也要求拜登讓美國的執法機構調查，巴西利亞三權廣場攻擊事件是否，以及如何在美國策劃，並對可能將基地設於佛羅里達州的巴西利亞事件主使人和資助者追究法律責任。

波索納洛近日在美國頻繁旅行，本周將抵達華盛頓，與兒子、巴西眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）一同出席美國保守黨政治行動會議（Conservative Political Action Conference），美國前總統川普（Donald Trump）也將在4日的活動中發言。

根據愛德華多，預期川普和波索納洛將在這次活動中會面，但川普的助理未對此證實。

雖然波索納洛和川普均稱彼此是親密的朋友，且住在同一州，但過去2個月兩人並未碰面。川普已宣布投入2024年美國總統大選，再次角逐白宮寶座。（編輯：韋樞）1120301