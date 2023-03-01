香港名媛蔡天鳳遭殘忍分屍殺害，前夫一家4口涉有重嫌已被捕，胸腔暨重症科醫師黃軒分享，學者曾研究過「分屍者的5大特性」，包括防禦性、侵略性、進攻性、精神病與巫術性等，每個凶手會肢解受害人屍體都有不同原因，但分屍者都有一些共同點，就是與受害者的關係通常是認識的，甚至有可能是家人、朋友等較為親密的關係。

黃軒昨在臉書上分享，分屍犯罪的動機，過去早就有學者研究發表過，其行為模式大致上可歸納為5大特性。首先是「防禦性」，這是分屍者最常見的犯罪行為，動機就是幫助隱藏或移動屍體，消除證據或使辨識受害者更困難；第二則是「侵略性」，由強烈激進的情感引起的殺戮，以肢解做為情感得不到的報復。

黃軒表示，第三種是「進攻性」，這種類型的犯罪動機主要是被性動機驅使的，典型的方式就是除了肢解屍體之外，還會切斷被害者的生殖器或乳房，甚至還有些犯罪者會保存性器官；第四種是「精神病」，當犯罪者失去對現實的感知能力，聽到聲音或被奇異的妄想催使，最後做出分屍的行為；最後則是「巫術性」，現在社會較少見，過去有些人為使用身體部位當作戰利品、符號或神物，因此會去肢解屍體。

黃軒說，法醫專家研究分屍者以後，發現有一個共同特點，那就是被害人與加害人之間通常都是認識的，又或者是親密關係，通常是家庭成員、朋友關係等，這也就是為什麼犯罪者殺人以後會試圖分屍掩蓋屍體的身分、阻礙屍體鑑定。不過，根據目前的犯罪科技，要用支離破碎的軀體來破案，看似很困難，但其實並不會。