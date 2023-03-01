總統蔡英文在228事件前夕，發文提及政府從2016年以來，系統性地推動轉型正義的整體工程，成果包括《黨產條例》、《國家人權博物館組織法》、《促轉條例》等。蔡英文說去年9月，即依促轉條例，將轉型正義的工作提升到行政院層級，未來會以行政院的高度，加速整合督導各部會進行轉型正義工作。對此，前立委沈富雄直呼「背脊一陣涼」，質疑為什麼總統恨這麼深，他也呼籲蔡英文好好想想，這種轉型沒完沒了。

蔡英文27日發文提及從2016年以來，從《黨產條例》、《國家人權博物館組織法》、《促轉條例》、《政治檔案條例》到《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，已完成一部部法案的立法，轉型正義也一步步累積成果。她說促轉會扮演關鍵的推動角色，為轉型正義打下重要基礎，並期望在促轉會的累積下，轉型正義的工作能夠由承接業務的行政院與各相關部會，更全面、有效率的持續推動。

沈富雄昨(28)日在政論節目《少康戰情室》中直言，看到蔡英文這篇臉書後「背脊一陣涼」，並質疑為什麼總統恨這麼深。沈富雄建議蔡總統若有機會若到東歐，包括匈牙利、保加利亞或東德等一些地方，他們政權一直轉，銅像拉下去再上來，處境比台灣更狠。沈富雄呼籲蔡英文要好好想一下，「又不是沒有讀書過的人，妳這種轉型沒完沒了」。

此外，沈富雄針對紀念228方式直言非常不贊同，若他是總統，228可以放假，但所有遊樂園、觀光景點通通關閉，不可出遊，都市裡光鮮燦爛、有顏色的地方蓋黑白布幕，晚上提早熄燈，且227午夜過那一剎那，全國寺廟一起鳴鐘五分鐘。沈富雄痛批，現在集體出遊，國道開始塞滿車輛回家，「這在紀念228嗎？我若是家屬我看了也很火」。